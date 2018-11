Levir admite atuação ruim contra lanterna, mas destaca: "Controlamos a partida"

O Atlético-MG voltou a vencer e somar os três pontos no Campeonato Brasileiro. Diante do rebaixado Paraná, nesta quarta-feira (14), o Galo conseguiu a vitória que era imprescindível para o time defender sua posição no G-6. Levir Culpi comemorou o resultado de 1 a 0 que dá ânimo para a equipe nesta reta final da competição.

"Se a gente saísse com empate, aí era “queremos raça”. Na verdade, não faltou raça, não faltou inteligência, nós controlamos a partida. Não jogamos bem, não demos espetáculo, mas conquistamos o que precisávamos, os números, os três pontos. Não foi da forma que eu gosto, que a maioria gosta, mas foi o necessário." Afirmou o treinador.

O Paraná teve dois jogadores expulsos, um ainda no primeiro tempo e o outro no segundo. Mesmo com essa vantagem quase todo o jogo, o Atlético-MG encontrou dificuldades na criação, o que ressaltou a má fase de seus atacantes.

"Tivemos um adversário que joga pela dignidade, que colocou um esforço físico elogiável, mas que teve dois jogadores expulsos. Agora, chega em um ponto da partida que você tem de ser inteligente.Você está ganhando a partida, não há necessidade de fazer dois, três a zero. É a mesma coisa, vale os três pontos. Era uma questão de girar a bola de um lado para o outro, que eu pedi, já no final da partida. Você poupa jogadores, você tem mais cinco jogos decisivos. Se algumas pessoas não entendem porque o time não continua atacante, a decisão foi minha. Os jogadores procuraram fazer o melhor possível. Não corremos riscos praticamente nenhum. Estamos em boas condições para disputar o próximo jogo."

O treinador soube reconhecer a má fase do ataque do Galo, que, mesmo com a orientação de tocar mais a bola, pouco criou. "Realmente, são fases de jogadores, que não estão desempenhando como a gente esperava. Mais objetividade mesmo, determinação, finalização, aproveitar melhor as oportunidades. Realmente, criamos poucas oportunidades, um erro nosso, que, por exemplo, não aconteceu contra o Palmeiras, por incrível que pareça", finalizou Levir.

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (17), quando recebe o Bahia, às 21h (horário de Brasília).