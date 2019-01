Fluminense encara o Americano em busca da primeira vitória na temporada

No último fim de semana começou o Campeonato Carioca e alguns dos grandes do Rio tiveram suas dificuldades. É o caso do Fluminense, que na estreia no Maracanã acabou ficando apenas no empate contra o Volta Redonda. Agora, o time de Fernando Diniz viaja até a região dos lagos do Estado, em Saquarema, onde enfrenta o Americano, time esse que diferente do Flu vem de uma vitória na primeira rodada sobre a Portuguesa-RJ.

Tricolor reforçado

O Fluminense entrará em campo com uma escalação um pouco diferente do jogo de estreia. Com praticamente todos os reforços inscritos na competição depois que o clube venceu o processo judicial que impedia as inscrições, o Tricolor vem com força total em busca da primeira vitória no campeonato.

Dos 11 que entraram em campo contra o Volta Redonda, é provável que algumas alterações nos três setores do campo aconteçam. É o caso do zagueiro Digão que com um estiramento na coxa no jogo passado, dará lugar para Matheus Ferraz. Além da zaga o meio campo ganha um novo volante, Bruno Silva está regularizado e pode estrear pelo Flu. Por último, o ataque também deve sofrer alterações, o colombiano Yony González será o centroavante da equipe tricolor.

Com isso, a provável escalação do Fluminense é: Rodolfo, Ezequiel, Ibañez, Matheus Ferraz, Mascarenhas, Airton, Bruno Silva, Daniel, Luciano, Everaldo e Yony González.

A base de Campos

O Americano retorna aos gramados depois de vencer fora de casa a Portuguesa-RJ por 1-0. O time de Campos ficou fora da elite carioca desde 2012 e retorna agora tentando manter uma campanha estável no campeonato. O time do técnico Josué Teixeira é formado por muitos meninos da base, já que boa parte do elenco anterior foi desmanchado.

O destaque desse time vai para o zagueiro Gabriel, o meia Gustavo e também o centroavante Dí Maria, todos pratas da casa. Com isso, Josué tem poucos problemas para armar o time que vai a campo contra o Fluminense, a única dúvida é em relação ao atacante Romário, que ficou fora da estreia por conta de uma lesão, mas pode retornar ao time nesta quinta-feira.

Com isso, o time que deve entrar em campo contra o Flu é: Luis Henrique; Léo Rosa, Espinho, Gabriel e Rafinha; Abuda, Vandinho, Júnior Santos, Neto e Gustavo Tonoli; Dí Maria (Romário ou Dedé).

A partida está marcada para esta quinta-feira (24) às 21h30, horário de Brasília. O palco do confronto será o estádio do Boavista, o Elcyr Resende de Mendonça, Bacaxá, Saquarema. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo B da Taça Guanabara.