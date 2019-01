Daniel comemora oportunidade como titular no Flu: “Diniz me dá liberdade e confiança”

Enquanto as negociações com Paulo Henrique Ganso não avançam, Daniel agarrou a oportunidade e vem agradando a torcida do Fluminense no início de temporada, a primeira como titular no clube no qual foi revelado. Após mais uma assistência na temporada contra a Portuguesa-RJ, a terceira em três jogos, o meia foi só elogios ao técnico Fernando Diniz e exaltou a parceria que já é antiga com o comandante:

“Um novo ano está começando para mim e espero que continue nesse ritmo até o final da temporada, com as coisas dando certo. O Diniz me dá muita liberdade e confiança. Isso é sempre muito bom para o jogador. Ele me dá oportunidades e sequencia, espero continuar aproveitando da melhor forma possível”.

O atual camisa 20 trabalhou com Fernando Diniz no Oeste e as oportunidades recebidas vai muito além de Daniel ser apenas o único meia de criação no elenco, Diniz aposta muito no atleta para a sequencia da longa temporada tricolor.

“O Daniel um jogador muito talentoso. Já tive oportunidade de trabalhar com ele. De lá pra cá ele teve uma evolução na parte física e na experiência. Criamos um vinculo bom. Eu estava sempre acompanhando ele e é um jogador que entende bem o sistema. Não é surpresa ele conseguir produzir bem”, reforçou o treinador.

Em três partidas, Daniel já alcançou o número de assistência de Sornoza no último Campeonato Carioca pelo Fluminense. Ao lado de Luan (Atlético-MG) e Nenê (São Paulo), divide o ranking de maiores assistentes no início de temporada no Brasil com três passes para gols.

Pelo Fluminense, Daniel tem dez jogos, com quatro assistências e um gol.