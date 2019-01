Flamengo vence Boavista por 3 a 1 e garante vaga nas semifinais da Taça Guanabara

O Flamengo venceu o Boavista na noite de terça-feira (29) pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Os 34 mil presentes viram o time confirmar o favoritismo e carimbar seu nome entre os semifinalistas da Taça Guanabara de forma antecipada. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Henrique Dourado, Uribe e Rodrigo Caio. Arthur diminuiu para a equipe de Saquarema.

Primeira etapa

Apesar de um primeiro não foi tão movimentado, apenas algumas chances foram criadas. Aproveitando bem a melhor oportunidade, o Flamengo marcou. Henrique Dourado ficou com o rebote após bom chute de Vitinho no travessão e, com muita calma, colocou a bola no canto do goleiro, abrindo o placar para os rubro-negros.

Segunda etapa

O segundo tempo reservou a maioria dos gols da partida. Logo aos 4 minutos, Arthur acertou um belo chute colocado de fora da área no canto de César, empatando o jogo para o Boavista. Apesar do gol adversário, o Flamengo não se abateu e foi em busca do segundo gol.

Dentre algumas substituições, uma se destacou. Uribe, que entrou no lugar de Henrique Dourado, aproveitou bom cruzamento de Miguel Trauco pela esquerda e marcou o segundo gol rubro-negro já aos 32 minutos do segundo tempo.

Ainda coube mais. Perto do fim, aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Rodrigo Caio cabeceou para dentro do gol dando números finais a partida.

O Flamengo, já classificado, volta a campo neste domingo contra a Cabofriense no Maracanã. Já o Boavista, enfrenta o Botafogo também no domingo, em Bacaxá, precisando vencer para garantir sua vaga na próxima fase da competição. Ambos jogos acontecem às 17h (horário de Brasília).