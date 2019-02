Arrascaeta marca pela primeira vez, Diego faz golaço e Flamengo atropela Cabofriense

O Flamengo enfrentou a Cabofriense na tarde de hoje (03), no Maracanã e saiu com uma goleada na bagagem. O rubro-negro jogou bem desde o inicio e assegurou a liderança invicta do grupo com mais 3 pontos conquistados

Desde o começo da partida, o Flamengo já trabalhava para achar seu gol. Logo aos 7 minutos Willian Arão desviou uma cobrança de escanteio de cabeça para abrir o placar para o time da Gávea. Mesmo vencendo e criando boas oportunidades, a equipe de Abel Braga não marcou mais vezes na primeira metade do jogo.

O segundo tempo reservou os melhores lances e as maiores emoções da partida. Aos 12 minutos, Arão - que já vinha muito bem na partida - aproveita confusão na área adversária e, de costas, emendou um passe achando Diego no meio da área que marcou um golaço de bicicleta. Era o segundo gol do rubro-negro.

O Flamengo ainda viria a fazer mais gols, e dessa vez com o maior reforço da temporada: De Arrascaeta. O meio campista que saiu do banco de reservas entrou e aproveitou boa jogada de Bruno Henrique para marcar o terceiro gol rubro-negro. Foi o primeiro gol do uruguaio pela equipe.

E ainda deu tempo de mais um. Após grande jogada coletiva da equipe, Arrascaeta puxou contra-ataque e lançou Gabigol, o atacante achou Bruno Henrique livre na área para dar números finais a partida aos 46 minutos.

O Flamengo volta a campo ainda pelo campeonato carioca no próximo sábado (09) contra o Fluminense, no Maracanã às 18h30. A partida é valida pela semifinal da Taça Guanabara e o rubro-negro possui vantagem do empate para se classificar.