Revoltado com erro da arbitragem, Abad ameaça abandonar Carioca: "Não respeitam o Fluminense"

Na noite deste sábado (2) o primeiro clássico do ano para o Fluminense ocorreu em Brasília. No confronto contra o Vasco, líder do grupo, o Tricolor não conseguiu penetrar na defesa vascaína e acabou perdendo a partida por 1-0, gol de Yago Pikachu de pênalti. Porém o confronto entre os dois líderes do grupo B não ficou barato, muita polêmica aconteceu, principalmente para o lado do Fluminense.

Antes mesmo do gol vascaíno, um pênalti claro para o a equipe Tricolor deixou de ser marcado pelo árbitro da partida, fato que revoltou todos os jogadores. Além da arbitragem, o gramado foi outro fator que atrapalhou a partida em diversos momentos, isso porque há poucos dias, a grama do estádio estava em péssimas condições de jogo e foi replantada as pressas para a realização do clássico.

Com todos esses fatores, o final da partida foi quente e muitas declarações de insatisfação com todo o cenário vivido no Carioca. Um dos revoltados foi o Presidente do Fluminense, Pedro Abad, o mandatário deixou claro sua indignação com todos os fatos da partida e afirmou que vai pensar em abandonar a competição. Dentre as falas do presidente, o mesmo afirmou que o Fluminense não é respeito pelo campeonato e dessa forma, o clube passará a dar valor para coisas mais importantes do que o estadual.

- "Não tem nada bem. O que a gente viu hoje foi uma vergonha dentro de campo. Um pênalti óbvio no Bruno Silva, o juiz do lado não viu. Vergonhosa a atuação (da arbitragem), fez o que pôde para irritar os jogadores do Fluminense. O tempo inteiro cortando as linhas de passe e fazendo o possível para travar o jogo. Após tantos anos com erros de arbitragem, entendo que o Campeonato Carioca não respeita o Fluminense. Então o Fluminense vai passar a não respeitar o Campeonato Carioca." disse Abad

Nem mesmo o recente e forte reforço Tricolor, Paulo Henrique Ganso, escapou das lamentações. Pedro Abad manifestou o desejo de nem colocar o principal reforço em campo no Carioca, disse que conversará com o treinador Fernando Diniz para que o time na semi-final seja bem diferente do principal que entrou em campo nos últimos jogos.

- "A gente acabou de fazer uma contratação importante (Ganso), pretendo realmente não estreá-lo no Campeonato Carioca, usar o mínimo possível. Conversar com o Fernando Diniz para ver que time usar no domingo, praticamente abandonar essa semifinal para nos concentrarmos na Sul-Americana e Copa do Brasil, campeonatos que respeitam a tradição do Fluminense. Nosso torcedor não é idiota, está cansado de ver essa palhaçada." disse o presidente.

Por fim, o mandatário tricolor disse até que a vontade dele é de mandar a torcida não comparecer aos jogos, pois segundo Abad, acaba sendo um desrespeito com o torcedor. Pedro Abad ainda deixou entendido que provavelmente a estreia ou uma possível apresentação à torcida de Ganso, acontecerá apenas na Copa Sul-Americana, ou seja, no dia 13 de Fevereiro.

- "Dá vontade de recomendar ao torcedor que não vá, que abandone o Campeonato Carioca para ficar muito claro para todo mundo o que está acontecendo. Não pode acontecer o que aconteceu, uma vergonha. Parabéns ao Vasco, não tiro os méritos. Mas acho que o Campeonato Carioca tem que acabar mesmo, que se dane o Campeonato Carioca. Vamos fazer uma festa bonita para o Ganso na Sul-Americana. Pelo jeito, Campeonato Carioca não é para o Fluminense. Se possível, vamos poupar o máximo" - concluiu Abad.

O Fluminense continua em Brasília, treina amanhã (3) no CT do Brasiliense e na segunda-feira já embarca para Teresina, local onde o Tricolor enfrenta o River-PI, estreando assim pela Copa do Brasil. O confronto está marcado para terça-feira (5) às 21h30 no Estádio Albertão.