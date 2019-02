Atlético-MG desperdiça boas chances e empata com Danubio pela Libertadores

A estreia do Atlético-MG na Libertadores 2019 não foi da forma que a torcida esperava. Em Montevidéu, o Galo apenas empatou com o Danubio em 2 a 2. Ricardo Oliveira marcou os dois tentos pro lado alvinegro enquanto Fede Rodríguez e Sergio Felipe marcaram para o time uruguaio nesta terça-feira (5).

O Atlético-MG tecnicamente era superior ao Danubio, tanto que a equipe alvinegra dominou boa parte do primeiro tempo e desperdiçou grandes chances. Porém, assim como o time da casa dava muitos espaços, o Galo também deixava a desejar defensivamente em alguns lances.

Depois de pressionar bastante, o time do técnico Levir Culpi inaugurou o placar aos 28. Cazares, com maestria pela esquerda deu uma grande assistência para Ricardo Oliveira, que teve espaço para balançar as redes. Aos 45, em uma falta de atenção do setor esquerdo do Atlético, Oliveira fez boa jogada e cruzou para Grossmuller. O meia dentro da área achou Fede Rodriguez livre para deixar tudo igual.

Na segunda etapa, o jogo recomeçou mais equilibrado. O Danubio cresceu em busca do resultado positivo para levar para Belo Horizonte, mas foi o Atlético que ficou a frente do placar novamente. Aos 31, Maicon Bolt pela direita cruzou na cabeça do veterano Ricardo Oliveira, que marcou o seu segundo na noite. Porém, a comemoração não durou muito. Três minutos depois, Sosa cruzou na medida para Sergio Felipe empatar o jogo: Danubio 2 a 2 Atlético-MG.

Desta forma, o Galo estreiou na Libertadores. Agora, no jogo da volta na próxima terça-feira (12), às 19h15 (De Brasília), no Independência, quem vencer se classifica. Em caso de empate sem gols ou por 1 a 1 o Atlético está classificado. 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis e empate por 3 a 3 ou mais dá a vaga para o Danubio.

Antes desta "decisão", o alvinegro tem compromisso pelo Campeonato Mineiro no sábado (9), contra a Caldense, em Poços de Caldas.