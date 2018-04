Recordar é viver: relembre grandes conquistas do Atlético para cima do Cruzeiro em finais do Mineiro

Neste domingo (1º), Atlético e Cruzeiro vão colocar a bola para rolar em mais uma decisão de Campeonato Mineiro. A primeira partida será às 16h, no Independência. O jogo decisivo acontece no próximo domingo (8), no mesmo horário, porém no Mineirão. O time celeste tem a vantagem e pode ser campeão com dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols nos dois duelos.

Neste ano, Atlético e Cruzeiro vão fazer a 21ª decisão do Campeonato Mineiro entre eles. Embora a competição tenha ultrapassado a barreira centenária, o torneio teve diversas formas de disputa e gerou poucos embates decisivos entre as duas equipes na final. Os celestes levam vantagem: conquistaram 12 títulos, enquanto o Galo sete. Em 1956, ambos decidiram o Estadual e acabaram dividindo o caneco.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, duas finais inesquecíveis entre Cruzeiro e Atlético pela principal competição de Minas Gerais, com resultado positivo para o Galo.

Atlético x Cruzeiro - Campeonato Mineiro de 1976

O Estadual de 1976 foi o pontapé inicial para o reconhecimento da geração que estava por vir no Atlético. Após uma reformulação no elenco na primeira metade da década de 1970, dispensando os medalhões e passando a trabalhar com jogadores formados no clube, o Galo estava pronto para ser campeão.

Por sua vez, o Cruzeiro, envolvido na disputa da Libertadores, só entrou no Campeonato Mineiro apenas na semifinal da Taça Minas Gerais. Apesar da bonificação, o time celeste não conseguiu parar o Galo e perdeu o torneio por 2 a 1.

Desde a abertura até o encerramento, o Campeonato Mineiro durou 1 ano e 27 dias. O regulamento era tão confuso - com dois torneios e três turnos - e o Estadual tão inchado de clubes, que não houve mais datas para encerrar a competição, uma vez que o Campeonato Brasileiro iria começar. Melhores no Torneio Governador do Estado, Atlético e Cruzeiro decidiram realizar a decisão em 1977.

No dia 27 de março de 1977, Atlético e Cruzeiro entraram em campo, e a juventude atleticana desbancou os experientes celestes. Vitória por 2 a 0, gols de Reinaldo e Marcelo. Sete dias depois, novo confronto e novo triunfo alvinegro por 2 a 0. Outra vez, Reinaldo e Marcelo balançaram as redes, e o Galo foi campeão mineiro após seis anos.

O Atlético foi campeão invicto, com 26 vitórias em 31 jogos, e anotou 81 gols, sofrendo apenas oito. O Galo tinha uma média de idade de pouco mais de 22 anos, enquanto o Cruzeiro era um time muito experiente, com quase 29 anos de média do elenco.

Atlético x Cruzeiro - Campeonato Mineiro de 1985

O Campeonato Mineiro de 1985 seria diferente para o torcedor atleticano. Após ter perdido a hegemonia do estado no ano anterior, o clube passou por uma série de mudanças após o Brasileirão de 1985. Para começar, o centroavante Reinaldo deixara o Galo e seguiu caminho por empréstimo ao Palmeiras. Outros nomes como o ponta-esquerda Éder e o zagueiro Olivera, além do técnico Procópio Cardoso também deixaram o clube.

Apesar das perdas, o Atlético fez uma excelente campanha no Campeonato Mineiro, com apenas três derrotas em 41 jogos. Por sua vez, o Cruzeiro, em franca reformulação após a péssima campanha no Brasileirão, tentava se reencontrar e também fez um bom campeonato, chegando a conquistar a Taça Minas Gerais - referente ao primeiro turno, pela terceira vez consecutiva.

A finalíssima, disputada em três partidas, teve dois empates nos dois primeiros jogos: 0 a 0 e 2 a 2 - Carlinhos Sabiá e Mirandinha fizeram para o Cruzeiro; Batista e Paulo Isidoro marcaram para o Atlético. No dia 15 de dezembro de 1985, debaixo de muita chuva, os dois times participaram da terceira e decisiva partida.

Um novo empate sem gols ao final dos 90 minutos levou o embate para a prorrogação. Aos três minutos do segundo tempo, o atacante Paulinho "Kiss", aproveitando a sobra de bola bateu de primeira e venceu o goleiro cruzeirense Luiz Antônio.

O Atlético levantou seu 31º título mineiro, o quarto somente na década de 1980. Outro fato marcante é a respeito do zagueiro Olivera. O defensor aposentou-se da carreira de jogador de futebol defendendo as cores do Galo. Dois meses depois, o ex-jogador estava no Uruguai e foi convidado para ser treinador em substituição a Vicente Lage, o Cento e Nove, que deixou clube após o fim da Taça Minas Gerais. Olivera levou os atleticanos à conquista estadual.