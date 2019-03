Com grande vantagem, Grêmio enfrenta Juventude para carimbar vaga nas semifinais do Gauchão

Depois de ter feito 6 a 6 a 0 no jogo de ida, o Grêmio encara nesta quinta-feira (28) o Juventude, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela segunda partida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Grêmio quer utilizar partida para fazer testes

O técnico Renato Portaluppi já anunciou que mandará a campo um time de suplentes e vai aproveitar para testar novas alternativas. Recuperados de lesões, o lateral-direito Léo Moura e o meia Alisson têm chance de iniciar o jogo entre os titulares. Sem Geromel e Paulo Miranda, que estão entregues ao departamento médico, o treinador tricolor deve manter a dupla Michel e Marcelo Oliveira. Kannemann e Everton, que estavam a serviço das Seleções da Argentina e Brasil, desfalcam a equipe.

O setor ofensivo deve ser formado por Pepê e Diego Tardelli. Nas arquibancadas, a diretoria do Grêmio tem a expectativa da presença de 15 mil torcedores. A equipe gremista joga pelo empate e pode perder por cinco gols de diferença para avançar.

Juventude deve usar jogo como preparação para a Série C

Do lado alviverde, o técnico do Juventude, Marquinhos Santos, pretende aproveitar o jogo de amanhã para promover testes visando à disputa da Série C, que começa no final de abril. O zagueiro Genílson, expulso no último domingo, irá cumprir suspensão e será substituído por Douglas Tomazi.

Recuperado de contusão, o lateral-esquerdo Eltinho deve atuar diante do Tricolor Gaúcho. Por último, o volante Moisés, que deixou mais cedo o jogo de ida, também estará apto. Já o Juventude, para se classificar, necessita vencer por sete tentos ou devolver o placar, o que levaria a decisão da vaga para os pênaltis.