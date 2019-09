Teve gol do Gabigol! Flamengo derrota Santos e fecha primeiro turno no topo do Brasileiro

O Flamengo é o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão! Depois de derrotar o Santos por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do campeonato, o Mais Querido assegurou o favoritismo para o confronto e atingiu 42 pontos, melhor rendimento do clube desde 2004 no torneio nacional. O time de Jorge Sampaoli, com o resultado negativo, ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras e perder a vice-liderança.

Ao final do confronto, os cariocas deram 12 chutes: 10 para fora e dois ao gol. Em contraponto, os paulistas finalizaram apenas sete vezes, todas erroneamente. Mesmo superior, quem teve a maior posse foi o Santos, com 52% contra 48%.

Sempre ele

A partida começou aberta, com o Flamengo tomando as principais iniciativas, já que contava com quase 70 mil torcedores no estádio. Diferentemente dos triunfos anteriores no Rio, os cariocas encontraram muita dificuldade em furar o bloqueio do Alvinegro Praiano, que entrou em campo com três zagueiros e um sistema de jogo preparado para ocupar o meio-campo, e neutralizar os mais importantes jogadores rubro-negros.

A estratégia funcionou em boa parte da etapa inicial. Arrascaeta e Éverton Ribeiro, responsáveis pela criação das jogadas, foram bem cercados e quase não apareceram. O Santos, além de pressionar a saída de bola dos zagueiros flamenguistas e imprimir forte marcação, manteve o estilo ofensivo de Jorge Sampaoli e criou jogadas bem trabalhadas, oferecendo perigo à meta de Diego Alves.

Aos 44 minutos, o time carioca se aproveitou de erro no ataque santista e armou rápido contra-ataque. Éverton Ribeiro fez lançamento preciso nos pés de Gabigol, que se aproximou no um contra um com Gustavo Henrique e, ao perceber Éverson adiantado, executa bela cavadinha, que encobre o goleiro do Peixe, toca no travessão e cai no fundo das redes. Festa no Maracanã.

Foto: Alexandre Vidal/CRF

Na volta do intervalo, os espaços se abriram com mais facilidade e o Flamengo retornou mais cauteloso, preocupado com a agressividade ofensiva do Santos. A equipe paulista, estando atrás no placar, foi ao ataque e afrouxar, consequentemente, a marcação exibida no tempo inicial. O Rubro-Negro segurou o resultado e anulou as mais perigosas tentativas santistas, confirmando a boa fase defensiva do time, devido ao rápido entrosamento entre Rodrigo Caio e o espanhol Pablo Marí.

Filipe Luís e Rafinha foram peças essenciais para a vitória, inibindo as principais válvulas de escape do Alvinegro: Soteldo e Marinho praticamente não encontraram espaços no campo de ataque e a equipe ficou sem criação na metade final da partida. Com o triunfo, o Mais Querido abre cinco pontos de vantagem para o time de Sampaoli e terá mais uma semana livre para treinamentos.

Como ficam?

Agora, com o triunfo na conta, o Rubro-Negro tem 42 pontos contra os 37 do Alvinegro Praiano. Dessa forma, o time carioca é o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão 2019. E os comandados de Jorge Jesus, com o resultado, garantem 100% de aproveitamento dentro de casa pela competição

Na próxima rodada, o Flamengo vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro, às 17h do sábado (21). No mesmo dia, às 21h, o Santos joga em casa diante do Grêmio.