Com falha de Cássio, Fluminense bate Corinthians e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste domingo (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os cariocas venceram por 1 a 0 com gol de Ganso, que contou com falha do goleiro Cássio.

Com o resultado, o tricolor somou três pontos importantes e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, perdeu sua invencibilidade pós Copa América e saiu do G-4.

Cássio falha e Fluminense abre o placar

Mesmo jogando fora de casa o Corinthians começou controlando a partida. Aproveitando a velocidade de Janderson, Vital e Pedrinho a equipe paulista conseguiu criar algumas boas chances no início.

E a primeira foi logo aos 7 minutos. Vital cobrou escanteio pela direita e encontrou Gil na área. O zagueiro cabeceou e a bola foi na trave, assustando o Fluminense.

Sete minutos mais tarde, mais uma chance pelo alto. Vital cobrou novo escanteio, mas dessa vez bateu curto e tocou para Pedrinho. O meia cruzou na área, Gustavo subiu mais alto que a zaga tricolor, mas mandou a bola para fora.

O Corinthians seguiu buscando gol e aos 22 minutos teve mais uma chance de marcar. Pedrinho inverteu o jogo para Janderson na esquerda. O atacante levou a bola para a perna direita e cruzou na cabeça de Gustavo, que novamente mandou para fora.

Já o Fluminense teve sua primeira chance apenas aos 29 minutos. A bola bateu na mão de Jr. Urso e o juiz marcou falta na entrada da área. Na cobrança Nenê bateu bem, mas a bola saiu um pouco acima do travessão e foi para a linha de fundo.

A partir daí o jogo ficou mais lento e as equipes não conseguiram criar muito. Porém, poucos minutos antes do apito final, o gol apareceu. Após troca de passes no meio, Ganso dominou e arriscou de longe. A bola foi no meio do gol, Cássio tentou segurar, mas falhou feio e viu a bola morrer no fundo das redes.

Equipes criam pouco e Fluminense garante a vitória

Os times voltaram do vestiário sem alterações. Na frente do placar, o Fluminense voltou se defendendo mais. Já o Corinthians, continuou tentando explorar a velocidade de seu ataque.

Aos sete minutos, Janderson fez boa jogada pela direita, cortou para o meio e bateu forte. A bola foi forte e passou perto, a direita de Muriel.

Seguindo em busca do gol de empate, Fábio Carille colocou Jadson e Vagner Love nos lugares de Jr. Urso e Gabriel para deixar o time mais ofensivo.

Aos 19 minutos, Jadson cobrou falta na área. Novamente, Gustavo subiu mais alto que a zaga adversária e mandou para fora, sem muito perigo.

Os alvinegros então se lançaram ao ataque e deixaram mais espaço para os contra-ataques dos cariocas. Mas, mesmo assim, as equipes não conseguiram criar muitas chances.

O Fluminense seguiu resistindo à pressão do Corinthians e assim, conseguiu sair de Brasília com a vitória. Fluminense 1x0 Corinthians.