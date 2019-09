Corinthians bate Bahia pelo Brasileiro e encerra sequência negativa 

Corinthians e Bahia se enfrentaram hoje pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2019. O que se viu foi um jogo equilibrado e brigado na Arena Corinthians. O Alvinegro querendo encerrar uma sequência de três jogos sem vencer (Brasileiro e Copa Sul-Americana) e o Tricolor de Aço em busca da 10ª partida sem perder.

Blitz Alvi-negra, contra-ataques baianos e equilíbrio

O Corinthians começou o 1º tempo com tudo, agredindo. Aos 3 minutos, em jogada iniciada por Ramiro, Pedrinho lançou para cabeçada de Clayson bater na trave. E bateu na trave de novo aos 8 minutos, numa jogada de Clayson ajeitando para chute de Sornoza, mais uma vez encontrando o poste como barreira.

O Bahia apostava em contra-ataques rápidos, na distribuição de jogo de Arthur e na pontaria de Gilberto. A melhor chance do Tricolor de Aço foi as 24 minutos, com Élber que, após cruzamento de Flávio, finalizou perto da trave. O Corinthians arrefeceu o ímpeto ofensivo e o Bahia equilibrou as ações adiantando a marcação.

Aos 35 o árbitro Dewson Fernado Freitas checou uma jogada de possível pênalti de Ralf em Arthur. Ao rever o lance na cabine do VAR, o juiz optou por não marcar.

Aos 42 o árbitro foi mais uma vez à cabine e dessa vez marcou pênalti para o Corinthians após a bola bater na mão de Juninho. Aos 44 minutos Vagner Love bateu e fez 1 a 0 para o Timão.

Mais VAR, Clayson decide

O 2º tempo começou com o mesmo equilíbrio: ímpeto do Corinthians, que com Manoel, de cabeça, mandou uma bola perto do travessão a 2 minuto do 2º tempo.

O Bahia respondeu com boa marcação e um perigoso chute de Élber espalmado por Cássio aos 11 minutos. Aos 16 minutos, o árbitro marcou pênalti (com a ajuda do VAR) de Clayson em cima de Gregore. Gilberto chutou e empatou o jogo aos 18 minutos.

O Corinthians reagiu, Fábio Carille colocou Jadson no lugar de Ramiro e aos 29, após jogada e lançamento de Pedrinho, Clayson recebeu na área, deu um chapéu no goleiro Douglas e empurrou para as redes, colocando o Timão na frente mais uma vez, fazendo 2 a 1.

O Bahia pressionou e levou perigo com Nino chutando para defesa de Cássio, mas o Coringão administrou de forma tranquila os últimos minutos e garantiu a vitória em casa.

Posições e próximos jogos

O Corinthians subiu para o 4º lugar com a vitória e o Bahia permaneceu em 7º. Os Alvinegros jogam na próxima quarta (25) contra o Indepiendente del Valle-EQU pela Copa Sul-Americana e os tricolores também jogam no mesmo dia contra o Botafogo, na Fonte Nova, pela 21ª Rodada do Brasileirão.