Contra o Grêmio, ataque do Flamengo tem prova de fogo pela frente

Na noite de quarta-feira (2), acontece um dos jogos mais esperados do ano, a partida que irá parar o país, um clássico nacional: Grêmio x Flamengo. As duas equipes se enfrentam na Arena Grêmio, às 21h30. Será o momento que muitos torcedores flamenguistas e gremistas estarem conectados na disputa em campo, mas não somente as duas torcidas e sim todos que amam futebol.

Para sair vivo da disputa no jogo de ida, o técnico Jorge Jesus contará com todo time principal, enquanto o adversário corre o risco de ir a campo com desfalques.

O Flamengo precisará estar atento a cada detalhe para obter um bom resultado. Pois um erro pode ser fatal e complicar as coisas, pelo fato da qualidade do time do Grêmio.

Será necessário todos cuidados no setor ofensivo, pois o atacante Everton (goleador, grande jogador e destaque na temporada), estará em campo, para incomodar toda defesa Rubro-Negra. Rafinha irá enfrenta-lo e talvez não participará tanto das jogadas no campo de ataque.

A esperança de vitória para o "Mais Querido" estará nos pés do quarteto ofensivo: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Os quatro talentosos, que atuam na parte de frente do ataque, podem desequilibrar em conjunto ou individualmente.

Everton Ribeiro pode desequilibrar através de uma jogada individual e marcar o gol, ou até mesmo deixar o companheiro em condições de balançar as redes. Quem assiste os jogos do Flamengo, sabe a capacidade de decisão do jogador.

Da mesma maneira, o trio goleador Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa podem decidir. Individualmente, cada um tem a capacidade de desequilibrar em jogos importantes. Coletivamente, os três tem demonstrado entrosamento em campo, juntos já marcaram 65 gols na temporada. Eles tem decidido muitas partidas, até "jogo grande", fato que não era comum a alguns anos atras.

Portanto, o Flamengo precisará de uma noite inspirada do trio goleador, para balançar as redes e sair vivo do confronto.