Em jogo atrasado pelo Brasileirão, Corinthians e Chapecoense têm decisão pela frente 

Corinthians e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 19h30, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que acontecerá na Arena Condá, é encarado como decisão por ambas as equipes, que possuem um jogo a menos do que os demais times da competição - com exceção de Atlético-MG e Vasco, que também jogam nesta quarta-feira.

Os donos da casa ocupam atualmente a lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos, e assim, buscam a vitória de qualquer maneira. Caso consigam, ficarão a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o alvinegro do Parque São Jorge precisa de um resultado positivo para se firmar no G-4. Se vencer o confronto, o Corinthians chegará aos mesmos 41 pontos do Santos, o que deixará os dois clubes empatados na 3ª colocação.

Chape em busca da 1ª vitória com seu novo treinador

Em seu terceiro jogo à frente da Chapecoense, Marquinhos Santos fará sua estreia na Arena Condá. As outras duas partidas foram como visitante: derrota diante do Internacional e empate com o Athletico-PR.

Para buscar sua primeira vitória no comando da equipe, o treinador fez mistério sobre a escalação. Apesar disso, o alviverde deverá ter algumas mudanças para o duelo desta quarta.

Gum está novamente à disposição, após ficar de fora do último jogo. Porém, o zagueiro ainda disputa posição com Douglas, e segue como dúvida.

Por outro lado, Elicarlos será ausência certa, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. Assim, a dúvida no meio-campo segue entre o experiente Amaral e o jovem Tharlis.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum (Douglas), Rafael Pereira e Roberto; Amaral (Tharlis), Márcio Araújo, Bruno Pacheco e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

Corinthians pronto para se firmar no G-4

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (1º) a preparação para o duelo contra a Chapecoense. Como de costume, Fábio Carille não permitiu a presença de jornalistas ao longo das atividades realizadas no CT Joaquim Grava.

Mesmo com o mistério, quem deve voltar a ser titular é Vagner Love. Após cumprir suspensão contra o Vasco, o atacante está novamente à disposição, e segundo palavras do próprio treinador, o camisa 9 é o atual titular da equipe.

Apesar do retorno do centroavante, os alvinegros também têm algumas baixas para a partida. Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Everaldo, que passará por cirurgia também nesta quarta-feira, ficarão de fora do confronto.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Ramiro (Júnior Urso), Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.