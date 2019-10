Com boa sequência no clássico, Flamengo encara Fluminense

Na cidade do Rio de Janeiro acontecerá o clássico carioca, um duelo histórico, aquele jogo que gera a expectativa de um boa partida de futebol. Flamengo e Fluminense duelam pela 27ª rodada do Brasileirão. O Maracanã será o palco da disputa das equipes. O jogo será na noite de domingo (20), às 18h (de Brasília). O lema "domingo, eu vou ao Maracanã" fará todo sentido, porque nas arquibancadas estarão Flamenguistas e Tricolores, cada torcida incentivando seu time em busca da vitória.

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram no primeiro turno. Pela quinta rodada, ambas equipes duelaram, no entanto, a partida terminou empatada em 0 a 0. O Tricolor teve mais oportunidades de gol, mas esbarrou em boas defesas de Diego Alves.

Vale lembrar que os dois times já proporcionaram partidas emocionantes neste ano. Pela semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense derrotou (por 1 a 0) o Flamengo nos minutos finais, Luciano marcou o gol que garantiu o Flu na decisão. Já pela semifinal da Taça Rio, o Fla venceu (por 2 a 1) nos instantes finais da partida, Everton Ribeiro balançou as redes e colocou o Rubro-Negro na final.

Em ascenção, Flamengo espera manter bom aproveitamento no clássico carioca

É verdade que o Flamengo é o time do momento no campeonato. Para muitos é o time que joga o melhor futebol no território brasileiro. Se tornou um adversário difícil de ser derrotado.

No entanto, na rodada anterior, o Rubro-Negro sofreu para vencer o Fortaleza, o Fla correu riscos ao decorrer do jogo, esteve próximo de sair derrotado, pois não fez uma grande partida. Mas Gabriel Barbosa igualou o placar em cobrança de penalti, e quando parecia que o jogo terminaria empatado, Vitor Gabriel desviou de cabeça para a entrada da área, e Reinier completou para as redes, também de cabeça. Embora o elenco atual tenha muitos destaques que foram contratados, a jogada do gol da vitória foram dos "Garotos do Ninho".

Para a partida de domingo, acontecerá o reencontro de Gerson com o Fluminense, ele foi criado nas categorias de base do Tricolor, em Xerém. Há a possibilidade da "lei do ex" valer a favor do Flamengo. O jogador conhece bem o clube rival, e estará em campo para ajudar os companheiros do Fla a sairem vitoriosos.

O técnico Jorge Jesus virá a campo com o time principal, embora tenha a partida mais decivisa dos últimos anos, o duelo contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores.

Provável escalação: Diego Alves; João Lucas, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Reinier, Bruno Henrique e Gabriel.

Com novidade, Flu busca interromper invencibilidade do rival

Na rodada anterior, o Fluminense saiu de campo derrotado pelo Athetico-PR. O Furacão venceu por 2 a 1, Madson marcou duas vezes para o Athetico, enquanto Frazan marcou para o Flu.

O zagueiro, Frazan, de apenas 23 anos, marcou o primeiro gol pelo time profissional. Ele que cresceu nas categorias de base do clube, e faz parte dos "moleques de Xerém".

Foi a primeira derrota de Marcão como treinador, no jogo contra o Athletico, mas o aproveitamento tem sido bom. Até o momento, foram quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Mas o fundamental tem sido que os resultados tem aparecido, para livrar o Flu de qualquer possibilidade de zona de rebaixamento, além do desempenho do time em campo, melhorou.

Para o Fla-Flu, o Tricolor terá uma novidade na escalação, será a presença de Welligton Nem no time titular. Ele ocupará o lugar de João Pedro. O jovem, de apenas 18 anos, sofreu vaias na última partida do Flu e foi barrado. O atacante está a nove partidas sem balançar as redes. Vale lembrar que ele marcou o primeiro gol como profissional, justamente contra o Flamengo, quando saiu do banco de reservas.

A esperança para o Flu sair vitorioso no classico estará nos pés do experiente Nenê, além do veloz e goleador, Yony González.

Provável escalação: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Wellington Nem e Yony González.