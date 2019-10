Alisson pede ‘um pouco mais de respeito’ ao Grêmio na decisão contra o Flamengo

No futebol brasileiro, só se pensa em uma coisa: Flamengo x Grêmio pela Libertadores! Em excelente fase, a equipe carioca lidera o Brasileirão e já entra classificado com o 0 a 0 diante dos gaúchos no Maracanã. No entanto, Alisson, meia-atacante do Imortal, pede mais respeito ao elenco comandado por Renato Portaluppi.

O jogador concedeu entrevista coletiva após o treino gremista da última segunda-feira (21) e não escondeu o incômodo com quem já crava uma classificação flamenguista diante dos sulistas. Pediu mais respeito, pois o Grêmio alcançou três semifinais seguidas nas últimas três Libertadores — uma delas conquistou o título.

"Não somos bobos, sabemos a qualidade que eles (Flamengo) têm. Mas o Grêmio merece um pouco mais de respeito das pessoas de fora. Muita gente fala que o Flamengo já está na final, no Mundial também. Como alguns também falam que o Grêmio vai passar. Mas aqui mantemos os pés no chão, para chegar lá em campo e demonstrar novamente, não para as pessoas, mas para nós, que temos capacidade."

Logo em seguida, Alisson elogiou o futebol do clube carioca, mas também exaltou o próprio Imortal, lembrando do confronto diante do Palmeiras, pelas quartas desta mesma Libertadores.

"Eles vêm jogando muito bem, a prova disso é que são líderes do Brasileiro. Nossa equipe tem muita qualidade também. Não à toa que estamos em uma semi novamente. Levamos dificuldade para São Paulo (contra o Palmeiras) e conseguimos. Vai ser uma grande partida, tomara que a gente possa estar na final novamente."

Treino gremista da segunda (21) no CT do Fluminense (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Nesta terça (22), véspera do jogo decisivo contra o Fla, o Tricolor treina à tarde no CT do Fluminense. Com isso, o time que Renato Portaluppi deve mandar ao Maracanã tem Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Thaciano (ou Michel), Alisson e Everton; Diego Tardelli.

O confronto de volta da semifinal brasileira acontece a partir das 21h30 desta quarta-feira (23), e você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil.