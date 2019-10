Botafogo e Cruzeiro fazem 'duelo dos desesperados' no Nilton Santos

Botafogo e Cruzeiro estarão frente a frente para um confronto direto contra o Z-4 nesta quinta-feira (31) às 21h30 pela 29ª rodada. O estádio Nilton Santos promete receber um duelo muito equilibrado e ambos os clubes chegam desesperados por uma vitória. É o chamado jogo de seis pontos.

A equipe de Alberto Valentim faz um péssimo returno e vê os times da parte de baixo se aproximarem perigosamente. Apenas quatro pontos para o primeiro clube do Z-4, se perder a distância diminuirá para apenas três pontos. Entretanto, conseguindo uma vitória a equipe alvinegra ficará com sete pontos de vantagem.

Já a Raposa tem a chance de sair da zona de rebaixamento após 13 rodadas. A derrota do Fluminense colaborou para que a equipe mineira pudesse ter a chance de enfim sair do Z-4 e respirar um pouco.

O Botafogo tentará repetir a receita que deu certo no seu último duelo em casa, diante do CSA. Com promoções no preço dos ingressos, o clube espera contar com o apoio do torcedor para empurrar o time para mais uma vitória. Cerca de 15 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada.

Prováveis Escalações

Na equipe alvinegra, a escalação deve ser a mesma do último jogo contra o Grêmio, com isso o provável time conta com: Gatito Fernandez; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Cícero (Bochecha) e João Paulo; Léo Valência, Luiz Fernando e Diego Souza; Victor Rangel.

Na equipe celeste, a novidade deve ser a volta de Éderson ao time titular. Abel Braga mandará a campo: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho e Thiago Neves; David e Fred.

A partida está marcada para essa quinta-feira (31) às 21h30 no estádio Nilton Santos. Apita o confronto o árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN).