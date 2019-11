Flamengo x River Plate: volante, Enzo Pérez é o "rei dos passes" e peça-chave de Gallardo

Em mais uma final de Libertadores, o River Plate agora encara o Flamengo, e a equipe comandada por Marcelo Galhardo tem como objetivo propor o jogo. Para isso, as jogadas se iniciam no campo de defesa, sempre passando pelos pés do maestro Enzo Pérez.

Veterano de 33 anos, o volante argentino se posiciona em meio à dupla de zaga, formada por Montiel e Martínez Quarta. Assim, o trecho de campo que Enzo ocupa gera liberdade no apoio ofensivo dos laterais Pinola pela direita e Casco pela esquerda.

Na vitória por 2 a 0, frente ao Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal, o River trocou 374 passes naquela boa atuação. De todos jogadores, nenhum acertou mais passes que Enzo, com 71. Ele foi o principal articulador, trocando passes com os defensores, e também com o meio-campista Nacho Fernández. Esse não foi um episódio isolado, pois o experiente volante é o "rei dos passes" da atual Libertadores. Enzo Pérez é quem mais troca passes: 661.

O volante esteve machucado com uma lesão no ombro esquerdo, em lance que aconteceu na partida contra o Estudiantes, pela semifinal da Copa da Argentina, quando caiu em cima do ombro. Ele foi diagnosticado com uma torção acromioclavicular no ombro esquerdo. No entanto, o jogador se recuperou, e, inclusive, treinou com todo grupo na segunda-feira (18).

Enzo Pérez estará em campo na decisão inédita entre Flamengo e River Plate. A partida será neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima.