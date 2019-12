Embate de trios: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol vs. Salah, Mané e Firmino

Falta pouco para conhecermos os donos do mundo. Liverpool e Flamengo duelam neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília) em busca do título Mundial de Clubes de 2019. A final é muito aguardada, principalmente pelos flamenguistas, que esperam reviver a mesma emoção de quando foram campeões em 1981 sobre o próprio Liverpool.

Em campo, a final tem significados distintos para ambos os clubes: para os brasileiros, o título significa a coroação de um grande ano e uma excelente administração extra-campo, além da afirmação do rubro-negro sobre o Liverpool, com dois títulos mundiais em cima dos Reds; Para os ingleses, a taça confirma o favoritismo europeu como melhor time do mundo, além do título inédito — o Liverpool perdeu as três finais que disputou, contra Independiente, São Paulo e também o Flamengo.

ABG x SFM

Em destaque entre os dois times encontram-se os trios principais de ataque. De um lado: Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, o trio flamenguista tem um ataque espetacular e é responsável por mais da metade dos gols cariocas no ano — 96 gols dos 150 marcados pelo Fla saíram dos pés do trio. Oposto a isso, encontram-se: Salah, Mané e Firmino — os "três amigos", como foram apelidados — têm um total de 66 gols em 2019 — Mané (30), Salah (24), Firmino (12). Confira os números de cada trio:

Trio flamenguista:

Jogador Jogos Gols Média Arrascaeta 51 18 0,35 Bruno Henrique 61 35 0,57 Gabigol 58 43 0,74



Os três principais jogadores do Mais Querido chegaram na Gávea este ano e logo se destacaram. Ao todo foram 96 gols — do total de 150 marcados pelo time — em 61 partidas. Uma média de mais de um gol por jogo (1,57).

Trio inglês:

Jogador Jogos Gols Média Firmino 47 12 0,25 Salah 48 24 0,5 Mané 49 30 0,61



No Liverpool, o trio SFM joga junto há um bom tempo, mas faz um ano aquém do esperado, principalmente Firmino. O atacante tem uma média de um gol a cada quatro jogos. No geral, a média dos três é de 1,34 gols por partida, sendo 66 gols marcados em 49 duelos.

Pelos números, o Flamengo desponta como o melhor ataque deste Mundial de Clubes, o favoritismo, no entanto, está do outro lado. Com um time formado há mais tempo e com investimento maior, além de jogar na Europa, o Liverpool é o amplo favorito para esta final. Mas no campo tudo pode acontecer, pelo menos é o que pregam os jogadores do Flamengo, que estão motivados.

O Flamengo enfrenta o Liverpool no sábado (21), às 14h30 (de Brasília) em uma reedição da final de 1981. Naquela, o rubro-negro levou a melhor por 3 a 0 e sagrou-se campeão mundial. Nesta, só o tempo irá dizer. Você acompanha tudo antes, durante e depois do jogo aqui, na VAVEL Brasil.