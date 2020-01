Torcida do Botafogo lança campanha em japonês para contratação de Honda

O Botafogo negocia com o meia da seleção japonesa, Keisuke Honda de 33 anos, e o assunto vem gerando expectativa na torcida alvinegra. Na noite desta segunda-feira (27), os torcedores lançaram uma campanha no twitter com a #本田さんボタフォゴに来て, que significa: Venha para o Botafogo, Honda. A campanha já conta com mais de 80 mil tweets sobre o tema.

OFICIAL: só tem MALUCO na torcida do Botafogo. Primeira vez que vejo uma torcida colocar uma hashtag em JAPONÊS em 1° lugar no TT MUNDIAL. Só falta você aceitar a proposta do Fogão @kskgroup2017. Fica tranquilo que passa Naruto e Pokémon aqui no Brasil.#本田さんボタフォゴに来て pic.twitter.com/tWMU9pHuJH — Edilson Dias (@edilson_dias13) January 28, 2020

Durante toda negociação o meia japonês ficou impressionado com a mobilização dos botafoguenses, que anteriormente haviam invadido o seu Instagram com mais de 80 mil comentários em suas últimas publicações. Essa mobilização pode ter um final feliz nesta terça-feira (28), data limite estipulada pelo Botafogo para uma resposta de Honda.

Caso feche com o Glorioso, a torcida do Botafogo terá tido um papel importante na contratação. Já que abraçou a causa e levantou a moral do time, algo que pôde ser visto nas arquibancadas no final do Brasileiro 2019.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (30) contra o Resende pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2020. O Alvinegro atualmente ocupa a 3ª posição no grupo A com 3 pontos, um a menos que o Boavista.