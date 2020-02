Vasco empata com Altos-PI e avança para segunda fase da Copa do Brasil

Na estreia da Copa do Brasil 2020, o Vasco da Gama foi até Teresina no Piauí enfrentar o Altos-PI no estádio Albertão. Em um jogo sofrido, conseguiu a igualdade de 1 a 1 e garantiu a classificação para a segunda fase da competição nacional, já que tinha a vantagem de jogar pelo empate. Com o avanço, o Cruzmaltino garantiu cerca de R$2,4 milhões aos combalidos cofres de São Januário, o atraso salarial chega a três meses com alguns funcionários.

O jogo era longe de casa, mas a torcida do Gigante da Colina era grande maioria nas arquibancadas e incentivaram a equipe carioca do início ao fim da partida. A última partida no Piauí havia sido em

Muitas chances desperdiçadas e placar empatado

Ambas as equipes começaram se estudando muito. A primeira chance do duelo foi aos 8 minutos, quando Pikachu conseguiu avançar na linha de fundo, mas cruzou nas mãos do goleiro Rodrigo Ramos. Logo em seguida, o volante Raul conseguiu bom cruzamento para Marrony que chutou de direita acertando a trave do Altos-PI.

O lado direito do ataque do Vasco era o caminho, e por ali aos 18 minutos, Marcos Júnior sozinho cruzou e Talles Magno dentro da pequena área, isolou.

No primeiro ataque do Altos-PI, a equipe não desperdiçou. Em cobrança de falta no lado direito do ataque, Echeverria levantou a bola na área e Marrony mandou contra o próprio patrimônio, 1 a 0 para a equipe piauiense.

Precisando ao menos do empate, a equipe vascaína continuava pressionando. Aos 23 minutos, Marcos Júnior encontrou Talles Magno livre dentro da área, o atacante dominou, cortou o zagueiro e chutou pra grande defesa do experiente goleiro Rodrigo Ramos do Altos-PI.

Se não conseguia fazer, Talles resolveu servir. Acertou bom passe para German Cano, que parou em boa defesa do experiente e capitão Rodrigo Ramos. Que até os 30 minutos de partida, se candidatava a ser o grande nome do jogo.

O Vasco tinha espaço e criava bastante chances, mas abusava em perder todas. Aos 37 minutos, falta na entrada da área para o Cruzmaltino, Yago Pikachu cobrou rente ao travessão levando susto para a equipe do Altos-PI. Aos 39 minutos, um milagre de Rodrigo Ramos. Marrony chutou e o arqueiro espalmou, a bola sobrou no pé do artilheiro Germano Cano, que chutou para nova defesa do goleiro piauiense.

Outra grande chance da primeira etapa foi novamente com Pikachu em cobrança de falta. Cobrou com capricho, mas a bola passou raspando na trave direita. Aos 48 minutos, enfim a bola entrou. Talles Magno recebeu e rolou para German Cano empatar e fazer seu quarto gol em seis jogos pelo Vasco da Gama, 1 a 1.

Partida cai de intensidade e poucas chances criadas

Assim como foi o primeiro tempo, a segunda etapa começou com o Vasco da Gama pressionando. Com menos de um minuto, Talles Magno chutou de fora da área passando do lado da trave. No minuto seguinte, Marcos Júnior recebeu livre na entrada da grande área e chutou muito mal. Com 5 minutos de bola rolando, o Gigante da Colina já havia perdido ao menos seis boas chances de virar o jogo.

Precisando da vitória, o Altos-PI cresceu no confronto. Começou a criar algumas chances de bola parada, e chegou algumas vezes tocando a bola. Mas não levou grande perigo ao goleiro Fernando Miguel. Aos 16 minutos, a melhor chance. Cruzamento de Echeverría pela esquerda e Klenisson furou na marca do pênalti.

Entre os 15 e 35 minutos da segunda etapa, o jogo ficou corrido, as duas equipes se revezavam em posse de bola. Entretanto, os goleiros apenas observavam a partida sem trabalharem. O cansaço e nível técnico falavam mais alto.

Na última oportunidade, em cobrança de escanteio, o Altos-PI cabeceou para fora. O número final de finalizações foi de 25 para a equipe vascaína e apenas 7 para a equipe piauiense. Mesmo assim o placar terminou em 1 a 1. O Gigante da Colina enfrentará o ABC-R em São Januário na próxima fase.

Próximos jogos

O Vasco da Gama volta a campo na próxima quarta-feira (19) às 21h30, diante do Oriente Petrolero na Bolívia, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. Já o Altos-PI terá jogo pelo Campeonato Piauiense. Enfrentará o Parnahyba-PI no próximo domingo (16) às 16h.