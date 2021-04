Operário derrota rebaixado Botafogo-SP na rodada final da Série B

Na noite desta sexta-feira (29), Botafogo-SP e Operário entraram em campo no estádio Santa Cruz para cumprir tabela pela ultima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo já estava rebaixado, e se despediu da segunda divisão com derrota em casa por 1 a 0. Ricardo Bueno fez o gol da partida.

O primeiro tempo foi bem movimentado e criando boas jogadas. Aos 38 minutos da etapa inicial, numa saída errada de bola da defesa do time paulista, Marcelo aproveitou e deixou o atacante Ricardo Bueno na frente da área que bateu no ângulo do goleiro Igor, abrindo o marcador para a equipe paranaense.

No segundo tempo a equipe do Botafogo tentou buscar o empate mas não conseguiu balançar as redes, mesmo com a expulsão de Jimenez do Operário após levar o segundo cartão amarelo.

O Botafogo se despede da série B na penúltima posição, com 34 pontos e vai jogar a terceira divisão na próxima temporada. Já o Operário-PR lutou pra subir, mas terminou sua participação na oitava posição com 57 pontos e segue na B na temporada 2021.