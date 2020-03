Vasco x Goiás: ambos em busca de afirmação

Na noite desta quinta-feira (12), o estádio de São Januário será palco do duelo entre Vasco da Gama e Goiás pela partida de ida, da terceira fase da Copa do Brasil. A partida que terá início às 21h30 poderá servir de afirmação para as equipes, que iniciaram o ano de maneira irregular.

Comandada pelo técnico Abel Braga, a equipe do Gigante da Colina não convenceu seu torcedor em 2020. O clube é apenas 8º colocado na classificação geral do Carioca, não se classificou para a semifinal da Taça Guanabara, avançou com dificuldades na Sul-Americana e não teve boas atuações na Copa do Brasil.

Em 12 jogos na temporada, o Vasco venceu apenas quatro, empatou cinco e foram três derrotas. A grande dificuldade para criar oportunidades de gol é a principal reclamação do torcedor vascaíno. Em metade das partidas no ano, o clube não conseguiu fazer gols. O baixo rendimento do setor ofensivo chama a atenção. São oito gols marcados, sendo que cinco foram de Germán Cano, dois de Werley e um de Andrey.

Vaiado desde a primeira partida do ano, Abel Braga vem sofrendo muita pressão e tem sua saída pedida pela torcida. Outro que vem sendo muito hostilizado é o presidente Alexandre Campello, pois vem atrasando constantemente os salários. Inclusive essa semana, os salários do mês de dezembro foram pagos aos jogadores, e o dinheiro utilizado foi à premiação de R$2.8 milhões arrecadas na Copa do Brasil. Uma classificação é essencial para a saúde financeira do clube, visto que ganhará R$2 milhões caso avance.

Grande desafio para o Goiás

Do lado do Esmeraldino, a boa notícia é que o clube vem mostrando uma reação após um início ruim de temporada. Muito irregular no Campeonato Goiano, o Goiás foi eliminado logo na primeira fase da Sul-Americana e deixou o torcedor preocupado com relação ao restante do ano. Entretanto, a equipe não perdeu mais desde então, foram duas vitórias e um empate desde a desclassificação na competição internacional.

Buscando manter a boa sequência, a equipe do técnico Ney Franco quer surpreender o Vasco no Rio de Janeiro e voltar com a vantagem para Goiânia. As classificações nas duas primeiras fases da Copa do Brasil realçam o motivo da esperança. Foram dois jogos fora de casa, contra Fast-AM e Santo André, e duas vitórias pelo placar de 2 a 0.

Esse confronto também será um grande teste para o elenco do Goiás. Que em 13 partidas no ano, só enfrentou um clube da Série A do Brasileiro, o seu rival Atlético-GO e o resultado não foi bom, derrota por 3 a 0. Então a partida é encarada como uma oportunidade para a equipe se mostrar competitiva.

Prováveis escalações

Abel Braga não deve fazer grandes mudanças na escalação, com isso um provável Vasco tem: ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley e Henrique; Raúl, Andrey e Fredy Guarín; Marrony, Vinícius e Cano.

Do lado Esmeraldino, a equipe deve ir com força máxima, Ney Franco deve escalar o Goiás com: Tadeu; Juan, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Caju; Sandro, Léo Sena, Daniel Bessa e Victor Andrade; Rafael Moura e Keko.

O Vasco recebe o Goiás, quinta-feira (12), às 21h30, em São Januário. Você pode conferir o tempo real da partida aqui na VAVEL Brasil. É esperado um grande número de vascaínos para apoiar a equipe. A partida de volta será no próximo dia 19, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.