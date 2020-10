Em jogo interrompido pela falta de energia, Paraná e Náutico empatam pela Série B

Numa partida parada, literalmente, Náutico e Paraná ficaram no empate. A partida valeu pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B, na Vila Capanema.

O primeiro tempo começou com linda defesa de Alisson, goleiro do Paraná, que espalmou um balaço de Ruy, na falha da defesa paranaense. Aos 6 minutos, 3 minutos depois, Kieza pegou mais uma falha da defesa do Paraná e chutou no gol para uma defesa de Alisson, novamente.

Aos 22 minutos, de novo o Náutico chegou no quase. Thiago Fernandes chutou e Alisson salvou, desviando com a ponta dos dedos. A primeira grande chance do Paraná foi em chute de Léo Castro, aos 33 minutos, que bateu em cima do goleiro Jefferson. 10 minutos depois, Léo Castro cabeceou na pequena área e a bola saiu raspando na trave.

O segundo tempo contou com um chute de Gabriel Pires, aos 11 minutos, que bateu no campo para defesa de Jefferson. Aos 15 minutos, o jogo parou por conta de um apagão e quase chegou a ser adiado.

A partida voltou cerca de 25 minutos depois. Aos 17 minutos, após a parada, Jhony cabeceou por cima do gol do Timbu. Aos 35, Bruno Xavier bateu a bola em cima de Jefferson e pediu pênalti de Camutanga por mão na bola. O juizão não marcou.

O jogo foi equilibrado, com 4 chutes ao gol para cada um dos lados, e nivelado por baixo. O Paraná manteve mais posse de bola, com 52% e o Náutico, respectivamente, manteve 48%. O Paraná também contou com as duas melhores chances da partida, ambas desperdiçadas.

O Paraná tem pela frente o CSA, que buscará a vitória contra o Tricolor da Ilha, no sábado (10). O próximo adversário do Náutico, por sua vez, é o América-MG, na sexta-feira (9), também pela 15ª rodada da Série B.