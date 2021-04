Pressionado no Z-4, Vasco recebe Atlético-MG em São Januário

Sob pressão após entrar na zona de rebaixamento com os resultados da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Atlético-MG em São Januário, às 21h, deste sábado (23).

Com 32 pontos e na 17ª colocação, a vitória é de extrema importância para o Cruzmaltino, pois ainda precisará torcer por tropeços de Bahia e Sport - primeiros clubes fora do Z-4 e que possuem a mesma pontuação.

O Atlético-MG, quarto colocado e com 54 pontos, precisa dos três pontos para não ver os concorrentes pelo título – Internacional, São Paulo e Flamengo – dispararem. O alvinegro também tem como objetivo confirmar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

Vasco aposta no diálogo para escapar da atual situação

No gramado e num escritório, a sexta-feira do Vasco foi de muito diálogo entre Luxemburgo e atletas. O foco é atingir a concentração total para tirar o clube da atual situação na tabela.

Já no esquema de campo, Luxa armou o Vasco com a volta de Yago Pikachu para jogar como meia-direita. Outras novidades no time principal foram Bruno Gomes, Henrique, Benítez e Marcelo Alves. Todos - exceto Pikachu (entrou no decorrer do jogo) - foram ausências na goleada sofrida para o RB Bragantino.

O provável Cruz-Maltino tem Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

“Nosso compromisso é manter o Vasco na primeira divisão, para a próxima temporada. Não queremos saber se o pagamento tá ou não atrasado, se vai ou não ter prêmio, se a parte política tá com ou sem problema. Isso para nós é o que menos importa. Interessa o que estamos fazendo para trabalhar”, declarou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Galo ainda sem Tardelli, mas com o retorno de Jair

O Atlético-MG não deverá ter surpresas na escalação no confronto com o Vasco, no entanto, a não convocação de Diego Tardelli para a partida, por opção de Jorge Sampaoli, novamente causou chateação nos torcedores nas redes sociais.

Por outro lado, o técnico argentino convocou o atacante Sávio, de apenas 16 anos, para o jogo. Marquinhos, que deverá ser emprestado pelo clube, já ficou de fora da relação – ele também não vinha ganhando chances com Sampaoli.

No meio de campo, o Galo terá um importante reforço: Jair. O volante havia cumprido suspensão no empate com o Grêmio, na última rodada.

Um provável Atlético-MG tem Everson; Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Gabriel; Guga, Guilherme Arana, Jair e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas.

“É uma final, um jogo muito importante pra gente. Está chegando o final do campeonato e temos que estar preparados para todos os jogos, principalmente para os próximos três (Vasco, Santos e Fortaleza). Assim, estaremos vivo em nosso objetivo, que é ser campeão”, afirmou o zagueiro Igor Rabello em entrevista coletiva, na Cidade do Galo.

Arbitragem

Apita o jogo Vinícius Gonçalves Dias Araujo (CBF/SP). Ele será auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (FIF/GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO).