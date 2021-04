Com gol relâmpago e show de Savarino, Atlético bate Santos e volta à luta pelo título

O Atlético-MG venceu o Santos, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (26), no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão. O nome do jogo foi Savarino, que marcou duas vezes antes dos 20 minutos do primeiro tempo.

O Santos poupou os titulares para a partida, visando a final da Libertadores, diante do Palmeiras, no próximo sábado (30). Dos 11 que iniciaram o duelo contra o Galo, sete são formados na base: John, Wagner Leonardo, Vinícius Balieiro, Guilherme Nunes, Arthur Gomes, Marcos Leonardo e Tailson.

Gols-relâmpago, chances perigosas e volta à luta pelo título

A bola mal começou a rolar e o Galo abriu o placar. Aos dois minutos da primeira etapa, Luiz Felipe cortou errado um lançamento, a bola sobrou para Savarino, que tabelou com Nathan e empurrou para o fundo das redes. Ainda aos 18, Savarino ampliou. Keno deu uma linda assistência para o Venezuelano, que acertou a gaveta de Jhon.

No primeiro tempo, o Galo foi melhor, teve mais volume e finalizou mais vezes. O Santos chutou somente duas vezes no gol, mas levou muito perigo. Uma delas parou em Everson e, no outro, a bola passou rente à trave. Nos 45 minutos finais, o Peixe chegou mais uma vez com perigo, se aproveitando dos erros do Atlético, mas Everson fez boa defesa.

A partida não teve grandes emoções além disso. Com os gols no início do jogo, o Atlético soube controlar as ações e segurar o resultado, contra um Santos que estava mais focado na final da Libertadores do que na partida.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Galo volta à luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Os três pontos ajudaram a equipe a chegar a 57, alcançando a terceira colocação, atrás de São Paulo (com 58) e Internacional (com 62). O Santos, com a derrota, caiu para a décima colocação, com 45 pontos conquistados e perdeu a nona posição para o rival Corinthians.

O próximo duelo do Atlético é no domingo (31), contra o Fortaleza, às 17h, no Mineirão. No dia anterior, o Santos encara o Palmeiras, às 17h, no Maracanã, pela final da Copa Libertadores.