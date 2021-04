Em jogo lento Paraná e Cruzeiro empatam sem gols na última rodada da Série B

E acabou a Série B 2020! Na noite da última sexta-feira (29), o já rebaixado Paraná recebeu o Cruzeiro na Vila Capanema, em jogo válido pela 38ª rodada da Segundona. A partida foi burocrática e acabou sem gols.

Jogo monótono

Em um ótimo contra-ataque o Cruzeiro chegou aos 16, com Wellington, pela direita, mas ele bateu por cima do gol em um chute cruzado!

E essa foi a jogada do primeiro tempo sonolento de um time rebaixado para a Série C e um que quase foi rebaixado. Foram seis finalizações, quatro do Paraná e duas do Cruzeiro, mas nenhuma no gol.

E no segundo tempo as atuações melhoraram e os times passaram a arriscar mais para tentar tirar o zero do placar.

Aos nove, com Rafael Sobis, o Cruzeiro chegou, em um chute de fora da área que desviou e saiu pela esquerda de Renan.

A primeira chance de mais perigo foi aos 20, com o Paraná chegando com Karl, que recebeu pelo meio, tirou pra esquerda e bateu forte, mas nas mãos de Lucas. Oito minutos depois Paulo Henrique bateu de longe e mandou a bola pelo lado direito do gol. Um minuto depois, mais uma vez com Karl, o Paraná chegou, pela direita, mas Lucas defendeu o chute.

Próximos jogos e classificação

O Paraná volta a campo no dia 28 de fevereiro, às 16h, pela fase de grupos do Campeonato Paranaense, quando encara o Cascavel. Já o Cruzeiro joga contra o Uberlândia às 10h do dia 28 de fevereiro, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.