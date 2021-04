Inter derrota RB Bragantino e chega à nona vitória seguida

O Inter ganhou mais uma no Brasileirão desta vez, a vítima foi o Bragantino. Na noite deste domingo, Patrick abriu o placar no Beira-Rio, Helinho tratou de empatar logo em seguida. Mas Edenilson de pênalti, na segunda etapa, garantiu a alegria colorada na 33ª rodada do torneio.

Estratégias

Abel Braga contou com o retorno de Caio e pôs a campo seu time tido como ideal. Mauricio Barbieri repetiu a escalação dos últimos confrontos.

O jogo começou agitado, logo aos 4 minutos, Patrick chutou, Cleiton defendeu e no rebote o camisa 88 finalizou de bicicleta, fazendo um golaço. O gol sofrido não abalou os visitantes, que tiveram mais posse de bola e dez minutos depois deixaram tudo igual, após falha de Moisés, Helinho pôs na rede. A partida seguiu com predomínio paulista, Ytalo teve a melhor chance da primeira etapa após os gols mas a bola foi por cima.

No segundo tempo, o que se viu foi um Inter mais ligado e aos 9 minutos teve pênalti a seu favor após a bola bater no braço de Weverton. Edenilson bateu com extrema categoria para recolocar o colorado em vantagem. A equipe da casa conseguiu administrar a vantagem sem oferecer grande perigo ao adversário. O Bragantino, por sua vez, aumentou o ímpeto ofensivo nos instantes finais mas encontrou em Marcelo Lomba uma barreira.

Classificação e próximos compromissos

Líder com 65, na quinta-feira, 21h, o Inter encara o Athletico em Curitiba. O Bragantino é 13º com 44, na quarta-feira, 19h15 joga em casa contra o Atlético-GO.