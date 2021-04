Botafogo perde para o Sport e confirma terceiro rebaixamento à Série B

Era a última chance, mas novamente o Botafogo não aproveitou e, diante do Sport, nesta sexta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, confirmou novo rebaixamento à Série B, o terceiro em sua história, a quatro rodadas do fim. Os pernambucanos venceram o importante confronto por 1 a 0, com gol marcado por Iago Maidana, de pênalti.

Distribuição tática

O técnico Eduardo Barroca, com mudanças, escalou o Botafogo no 4-4-2: Diego Loureiro no gol, Kanu e David Sousa na defesa, Kevin e Victor Luis nas laterais. No meio, Romildo, José Welison, Caio Alexandre e Cesinha fizeram a ligação ao ataque formado por Matheus Nascimento e Rafael Navarro.

Do outro lado, o treinador Jair Ventura também usou o 4-4-2 para mandar o Sport a campo: Luan Polli no gol, Iago Maidana e Adryelson na defesa, Patric e Júnior Tavares nas laterais. No meio, as opções foram Ewerton, Marcão Silva, Betinho e Marquinhos, enquanto Thiago Neves e Dalberto formaram a dupla de ataque.

Botafogo se esforça, encurrala Sport, mas não consegue evitar derrota e muito menos o rebaixamento

O Botafogo, principalmente no segundo tempo, tentou fazer em 90 minutos o que deixou de fazer na maioria dos jogos na atual edição do Campeonato Brasileiro: ir em busca da vitória a todo custo. Não faltou empenho, mas faltou qualidade para virar a partida e tentar alcançar os três pontos.

Na primeira etapa, o Glorioso mostrou iniciativa nos minutos iniciais, mas não demorou muito para ceder a posse de bola ao Sport e foi nesse momento que o adversário aproveitou para abrir o placar. Em lance que a bola chutada por Marcão Silva acertou o braço de Romildo na área, o VAR revisou e deu pênalti.

Na marca da cal, Iago Maidana converteu no lado esquerdo e colocou os pernambucanos em vantagem no jogo aos 24. Com a desvantagem, o time botafoguense pouco fez antes da ida ao intervalo.

Para o segundo tempo, os mandantes voltaram determinados a correr atrás do prejuízo e buscar a sonhada reação. Somente na etapa final foi 71% de posse, 16 finalizações arriscadas, mas apenas quatro no alvo, além de 284 passes contra 116 dos visitantes.

Mesmo assim, o Botafogo não conseguiu o empate e parou em três defesas do goleiro Luan Polli. O esforço não foi suficiente para compensar as limitações técnicas da equipe e, aliás, não foi o necessário também para evitar mais um doloroso momento na história do clube carioca.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Botafogo confirmou rebaixamento à Série B e se mantém na última colocação, com apenas 24 pontos em 34 jogos. Com a vitória, o Sport respira mais aliviado e se encontra na 14ª posição, com 38 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo agora cumpre tabela e irá receber o Grêmio na segunda-feira (8), às 20h, enquanto o Sport visita o Internacional na quarta-feira (10), às 19h.