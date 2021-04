Embalados, RB Bragantino e Flamengo travam embate pensando alto

Em ótima fase, RB Bragantino e Flamengo se enfrentam neste domingo (07), às 20h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em embate em que os pontos são valiosos para os dois times. Enquanto os comandados de Maurício Barbieri buscam continuar na perseguição a uma vaga na Libertadores. os comandados de Rogério Ceni podem ultrapassar o líder Internacional na rodada.

Momento das equipes

O RB Bragantino vem em grande fase e nos últimos cinco jogos são quatro vitórias e apenas uma derrota, sendo essa para o líder Internacional, no Beira-Rio, em partida que os paulistas venderam caro os três pontos. Com isso, a equipe se encontra na nona colocação, com 47 pontos e disputa por vaga na Libertadores.

Já o Flamengo nos últimos cinco jogos soma também quatro vitórias e apenas uma derrota, tendo vencido adversários difíceis, como Palmeiras, Grêmio e o clássico diante do Vasco na última rodada. Isso culminou com uma escalada na tabela e agora o rubro-negro carioca se encontra na segunda colocação, com 64 pontos, apenas dois a menos que o líder Internacional.

Retrospecto do confronto

O histórico entre os dois times é de equilíbrio absoluto nos números. São 12 confrontos, com quatro triunfos para cada um e mais quatro empates. Jogando em São Paulo são quatro jogos, com duas vitórias do Flamengo, uma do RB Bragantino e um empate.

Último embate entre os times

Os dois times se enfrentaram no dia 15 de outubro de 2020, no Maracanã, e empataram por 1 a 1. Na ocasião Claudinho marcou o tento do time paulista e Lincoln anotou o dos cariocas. Vale lembrar que o camisa dez do Massa Bruta é atualmente o artilheiro da competição, com 17 gols, enquanto o jovem atacante Lincoln foi vendido ao Vissel Kobe, do Japão.

Prováveis escalações

O técnico Maurício Barbieri não conta com desfalques certos para a partida. Porém, dois jogadores são dúvida para o jogo: Fabrício Bruno e Lucas Evangelista. Com isso, o Massa Bruta deve ir a campo com: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ramires (Ricardo Ryller) e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

Já Rogério Ceni tem três desfalques certos: Diego Alves e Thiago Maia, por lesão, e Diego, suspenso. Rodrigo Caio e Gérson ainda são dúvida para o jogo. Com isso, o Rubro Negro deve ir a campo com: Hugo, Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.