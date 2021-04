Abel Braga se mostra confiante no título mesmo após derrota: "O Inter só depende de si"

O Inter perdeu para o Sport na noite desta quarta-feira no Beira-Rio em jogo válida pela 35ª rodada da Série A. Minutos após a expulsão de Uendel, Marcão abriu o placar para o Leão, Patrick empatou para o Colorado, mas nos acréscimos do primeirotempo, Dalberto aproveitou a falha da defesa vermelha para fazer gol que deu três pontos aos pernambucanos.

Após o jogo, Abel Braga avaliou o jogo e a sequência colorada no Brasileirão: "Os dois gols foram em dois erros graves, mas, com um a menos, nós finalizamos 17 vezes contra 7, tivemos 59% de posse. Foi um jogo de ataque contra defesa."

Quanto ao segundo gol do Sport e uma possível saída de bola pela linha de fundo em cruzamento, Abel não se mostrou convicto com a marcação da arbitragem: "Quando o cara cruzou, eu virei as costas para falar com o banco. Pode ser que eu esteja enganado, mas para mim, a bola saiu. Se não saiu, foi um erro grave nosso."

O treinador também abordou sobre a possibilidade de título: "Nós nunca nos consideramos campeões, nunca prometemos ou garantimos o campeonato. Mas nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si e de mais ninguém."

Classificação e próximos compromissos

Líder com 66 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, o Inter volta a campo no domingo, 16h, fora de casa contra o Vasco.