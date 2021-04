Focos opostos: Internacional encara Sport na reta final do Brasileirão

Nesta quarta-feira (10), às 19h, o Internacional enfrentará o Sport no Beira-Rio. A partida será válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, competição que é liderada pela equipe gaúcha. Na última rodada, cada time obteve um resultado diferente. O Colorado não saiu do zero com o Athletico-PR, enquanto o Leão venceu o Botafogo por 1 a 0.

Inter busca folga na liderança

A equipe comandada por Abel Braga tem um total de 66 pontos conquistados, somente um a mais do Flamengo, que já jogou nesta rodada. Com a vitória sobre o Sport, o Colorado ampliaria essa vantagem para quatro pontos. As próximas duas partidas do time gaúcho ocorrerão fora de casa, então os jogadores e o treinador buscam uma segurança de pontos e a conquista do tetra. Além disso, o Inter está invicto há dois meses.

Abel terá dois retornos e duas ausências para esta noite. Rodrigo Dourado e Caio Vidal estão novamente à disposição do técnico. Enquanto isso, Moises e Rodrigo Lindoso cumprirão suspensão.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílsn, Patrick e Praxedes; Caio Vidal e Yuri Alberto.

Sport luta contra o rebaixamento

O Leão ocupa é o 14º colocado na tabela do Brasileirão, estando somente a dois pontos do Z-4. A equipe pernambucana conquistou, nas últimas 10 partidas, três vitórias, um empate e seis derrotas. Caso o time consiga superar ou empatar com o Colorado nesta noite, se afastará de Bahia e Vasco, se afastando mais ainda da zona da degola.

Jair Ventura contará somente com um desfalque para este duelo. O lateral-direito Raul Prata está suspenso e não pode atuar nesta rodada.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Ewerthon e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto.

Arbitragem

Rodolpho Toski Marques apita o confronto entre Internacional e Sport nesta quarta-feira, com auxílio de Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos. Adriano Milczvski é o responsável pelo VAR (Árbitro de Vídeo).