Inter visita Athletico-PR em busca da décima vitória consecutiva

Athletico-PR e Inter fazem nesta quinta-feira, 21h na Arena da Baixada um dos jogos de encerramento da 34ª rodada do Brasileirão.

Na partida do primeiro turno em Porto Alegre, melhor para os colorados que venceram por 2 a 1. Thiago Galhardo e Abel Hernandez marcaram para o Inter enquanto Renato Kayser descontou para o Furacão.

Athletico em busca da vaga da Libertadores

Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, o time comandado por Paulo Autuori almeja participar da maior competição do continente. Vencendo o duelo diante do líder da competição, a diferença para o sétimo colocado que no momento é o Grêmio cairia para 5 pontos, ainda ocorrendo confronto direto. Quanto à escalação, Khelveen é desfalque confirmado pois cumpre suspensão automática. Por outro lado, poderá contar com Carlos Eduardo que conseguiu efeito suspensivo após julgamento.

Provável escalação: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Léo Cittadini, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayser. Técnico: Paulo Autuori.

Inter: em time que ganha, pode mexer também

Com 27 pontos somados nos últimos 27 disputados, o Inter soma mais de 70% de chance de título brasileiro segundo matemáticos, todavia, o discurso no Beira-Rio é de cautela e respeito ao adversário. No jogo desta quinta, Abel Braga tem uma dúvida no ataque: manter Caio Vidal ou promover o retorno de Marcos Guilherme ao time titular. Rodrigo Dourado que sentiu lesão no duelo diante do Bragantino está fora.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal (Marcos Guilherme); Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.