VAR dá "bug", Inter vence e Vasco fica em situação delicada

Em duelo dos opostos, o Internacional venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário, na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols que mantiveram o Colorado na liderança da competição foram marcados por Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo. O jogo acabou sendo marcado por polêmica na arbitragem no lance do primeiro gol do time gaúcho e no pênalti marcado, e não convertido pelo Cruz-maltino.

Do céu ao inferno

Com um começo avassalador, o Internacional abriu o placar aos 10 minutos de jogo em uma jogada de bola parada. Moisés cobrou falta na área e Rodrigo Dourado testou para o fundo do gol, em posição duvidosa, que foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem. O lance, no entanto, não pode ser utilizado a tecnologia das linhas paralelas pois estava descalibrada, segundo a organização da partida, e foi mantida a decisão em campo.

A segunda etapa começou com os ânimos exaltados. Os jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo souberam no intervalo, que o VAR não havia utilizado a tecnologia e houve reclamação atrasando o início do jogo.

Sabendo da necessidade de ao menos buscar o empate, o Vasco foi para cima do Inter. Mas encontrava muita dificuldade de criar jogadas, mas arriscou em chute de Carlinhos e mudanças de Luxemburgo, quase surtiram efeito.

Na base da insistência, o Cruz-Maltino teve um pênalti a seu favor, em um passe de Benítez para Cano. O árbitro consultou o VAR que vou toque de Victor Cuesta em Cano, mais um lance duvidoso. O próprio argentino foi para a cobrança e chutou no canto direito para fora, aumentando ainda mais o drama vascaino.

Brilha a estrela de Thiago Galhardo

Após 35 dias longe dos gramados e uma negociação que não se concretizou, Galhardo voltou ao Inter e estava no banco de reservas. Abel Braga colocou ele no segundo tempo na vaga de Caio e a estrela do artilheiro brilhou.

Após uma pressão nos minutos finais. Edenilson cruzou no segundo pau, Peglow subiu e cabeceou para uma boa defesa do goleiro Fernando Miguel. Na sequência do lance, o Vasco perdeu a bola para Thiago Galhardo, que chutou de fora da área e o arqueiro vascaíno defendeu.

Um minuto depois, em nova jogada com troca de passes entre Edenilson e Peglow, o volante tocou atrás para Galhardo, que dessa vez chutou colocado no canto direito de Fernando Miguel e ampliou para o Internacional.

Como fica e sequência do campeonato

Com a vitória o Inter se mantém na liderança da competição, com 69 pontos, um a mais do que o Flamengo, o seu adversário no próximo domingo (21), no Maracanã, às 16h (de Brasília). Se vencer, o Colorado pode ser campeão com uma rodada de antecedência.

Já a situação do Vasco segue complicada. A equipe está em 17º com 37 pontos. E visita o Corinthians, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.