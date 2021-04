Mesmo com derrota para Santos, Ramiro mira Libertadores: "Vamos brigar até o final"

O Corinthians foi derrotado para o Santos, por 1 a 0, no clássico desta quarta-feira (17), em partida atrasada da 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado adverso, o Timão perdeu a chance de chegar ao G8 e viu o rival abrir quatro pontos de vantagem na luta por uma vaga na Libertadores.

O único gol do jogo foi marcado por Marcos Leonardo, aos 10 minutos da segunda etapa, em uma partida em que o primeiro tempo foi marcado pela paralisação do duelo devido a queda de energia.

Chances remotas de Libertadores

Após a partida, Ramiro lamentou a derrota, mas garantiu que o Corinthians ainda sonha com uma vaga na Libertadores.

"É difícil, mas temos possibilidade de classificar. Temos que honrar essa camisa até o final para colocar esse time na Libertadores".

E completou falando sobre o sentimento de indignação pela derrota diante de um rival e um concorrente direto:

"Ruim, indignação, a gente fica triste, sempre entra para ganhar, deixamos cair nessa reta final que podia selar nossa classificação para a Libertadores. Enquanto tivermos chances, vamos brigar até o final".

Classificação e os próximos jogos

Com os resultados da noite, o Corinthians ficou estacionado na 10ª colocação, com 49 pontos. O rival Santos está em oitavo, com 53 e, neste momento, vai garantindo uma vaga na fase prévia da Libertadores — devido à final da Copa do Brasil, que será disputada entre Grêmio (7º) e Palmeiras (6º).

No próximo domingo (21), o Timão recebe o Vasco, às 16h, na Neo Química Arena. Já o Alvinegro Praiano recebe o Fluminense, às 18h15, na Vila Belmiro.