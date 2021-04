No reencontro com Jadson, Corinthians pega Athletico-PR e sonha com Libertadores

Bicampeão brasileiro e tricampeão paulista pelo Corinthians, o meia atacante Jadson foi dispensado pelo clube no início de 2020 e nesta quarta-feira (10) volta à Neo Química Arena como jogador do Athletico-PR, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Fora dos planos de Tiago Nunes, Jadson demonstrou publicamente a mágoa pela saída do Corinthians e voltou ao clube que o revelou. Nesta temporada o camisa 91 já fez cinco jogos, sendo dois como titular, e ainda não balançou a rede. Nesta noite ele deve ser titular - disputa posição com Cristian.

Cazares segue fora

A tendência é que o técnico Vagner Mancini faça valer aquela máxima do futebol "em time que está ganhando não se mexe", visto que ele deve repetir o time que superou o Ceará na última rodada, sem um centroavante fixo. Autor do segundo gol contra o Vozão, Léo Natel assumiu a vaga de Jô. A lista de desfalques inclui Cazares, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan, Jemerson e Ruan.

Oitavo colocado com 48 pontos, o Corinthians já definiu o objetivo para a reta final do campeonato. "Estamos pensando jogo a jogo e este será o mais importante. Sabemos que a sequência não será fácil e precisamos da vitória porque é um confronto direto. Temos que deixar a oscilação de lado porque essa vaga na Libertadores passa muito por esse jogo", declarou o lateral esquerdo Fábio Santos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Mosquito, Araos, Otero e Léo Natel.

Athletico-PR invicto há três jogos

Após figurar na zona de rebaixamento durante o 1º turno, o rubro-negro subiu de produção. O último revés foi 1 a 0 para o Bahia em 21 de janeiro. Desde então foram duas vitórias e um empate, sendo que nos últimos dois jogos a equipe não sofreu gols e se consolidou como a melhor defesa do campeonato ao lado do líder Internacional.

O time que Paulo Autuori vai escalar em Itaquera está definido, mas não foi divulgado. Sem Richard nem Léo Cittadini, suspensos, as principais dúvidas são no meio de campo.

Se vencer, o Athletico-PR ultrapassa o Corinthians e pode subir até três posições nesta rodada, subindo de 11º para 8º lugar, mais perto da vaga para a Libertadores. O atacante Carlos Eduardo está confiante. "Foi um dia muito produtivo, maravilhoso. Na quarta-feira vamos ganhar este jogo e chegar lá em cima", referindo-se ao treino que fechou a preparação para enfrentar o Corinthians.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Jaime Alvarado, Christian (Jadson), Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.