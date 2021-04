Rodriguinho “baila” no desorganizado Fortaleza e garante triunfo do Bahia

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Bahia em casa, em luta direta contra o Z4, e saiu derrotado pelo placar de 4 a 0. Os gols do Tricolor Baiano foram marcados por Rodriguinho (3) e Rossi, e evidenciaram a fragilidade da defesa do Leão do Pici.

Logo aos seis minutos, Rodriguinho abriu o placar em cabeceio, após boa jogada do lateral Nino Paraíba. O Fortaleza começava a aparecer no jogo com as boas tentativas, como a bola do zagueiro Paulão, que parou no travessão. Em ritmo de jogo grande, as equipes foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

Na segunda etapa, um show do Bahia, que fez o que quis com a defesa adversária. Após jogada bem trabalhada desde o goleiro Douglas, a bola parou novamente nos pés de Nino Paraíba, que mais uma vez deu a assistência para Rodriguinho, fugindo da marcação de Juan Quintero, cabecear pro fundo do gol. 2 a 0 no placar.

O 3 a 0 veio de pênalti, cometido pelo volante Felipe, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, em Rossi, que passou a responsabilidade para Rodriguinho marcar seu terceiro gol e o primeiro hat-trick de sua carreira.

Aos 35’, mais um gol. Dessa vez, Rodriguinho foi derrubado na área, em carrinho injustificável do zagueiro Paulão, e passou a responsabilidade para Rossi converter.

4 a 0 na Arena Castelão, show da equipe de Dado Cavalcanti e atuação preocupante do sistema defensivo da equipe de Enderson Moreira, que estreita a briga contra o rebaixamento para a última rodada.