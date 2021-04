Por vaga na Sul-Americana, Bahia recebe reservas do Santos

No encerramento do Campeonato Brasileiro Série A 2020, Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (25), às 21h30. As equipes vivem situações diferentes, o Alvinegro já está classificado para a Pré-Libertadores 2021. O Tricolor de Aço, que conseguiu se distanciar do Z-4 agora quer garantir a última vaga na Copa Sul-Americana.

No primeiro turno, o Peixe venceu o Esquadrão por 3 a 1, em jogo válido pela 19ª rodada, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Madson, Marinho e Jobson. Daniel diminuiu para a equipe baiana.

Bahia sonha com vaga na Sul-Americana

Após aplicar uma goleada de 4 a 0 diante do Fortaleza, na Arena Castelão, na última rodada, o Bahia soma 41 pontos e está em 15º lugar.

Para a partida desta quinta-feira (25), o técnico Dado Cavalcanti terá dois desfalques, no entanto, contará com Gilberto. O centroavante foi substituído no intervalo da partida diante do Leão ainda no intervalo, após sentir dores musculares na coxa, mas participou normalmente do treino desta quarta-feira.

Por outro lado, Matheus Claus e Gabriel, lesionados, serão desfalques para a partida contra o Santos.

Para Gregore a partida será ainda mais especial. Além de enfrentar o seu ex-time, essa será a última partida do jogador com a camisa do Bahia, pois o volante foi vendido nesta quarta-feira (24), para o Inter Miami-EUA, da MLS.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; NinoParaíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo e Patrick de Lucca; Rossi Gilberto e Rodriguinho.

Já classificado para Pré-Libertadores, Santos testa reservas

O Santos terá um time reserva diante do Bahia, em Salvador. Após vir de um empate por 1 a 1, na Vila Belmiro, o Peixe chegou aos que garantiu o clube na Pré-Libertadores. A partida também marcou a despedida do técnico Cuca, e enquanto Ariel Holan não chega ao Brasil para assumir o comando técnico da equipe santista, Marcelo Fernandes comandará o time.

A lista de desfalques da equipe santista é grande, já que no domingo(28), já inicia o Campeonato Paulista. Com isso, Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo serão poupados.

O atacante Marinho foi diagnosticado com Covid-19 em exame realizado na ultima terça-feira(23), e sera desfalque. O jogador já está cumprindo quarentena e deve retornar aos treinos no dia 5.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Fernando Pileggi (Ivonei), Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Bruno Marques, Marcos Leonardo e Arthur Gomes.