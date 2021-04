Grêmio estreia na fase prévia da Libertadores contra o Ayacucho-PER

O Grêmio inicia sua jornada na Libertadores 2021 jogando em casa diante do Ayacucho-PER em uma partida que precisará de muita mobilização após a perda da Copa do Brasil 2020 para o Palmeiras.

Temporada nova, formação nova

Renato Gaúcho não repetirá o time das últimas partidas. Pepê, com desconforto muscular não foi relacionado para o duelo, JeanPyerre e Diego Churín, param por mais de um mês. Quem também não está no hotel mas por opção técnica, é o goleiro Paulo Victor, atleta mais criticado pela torcida na decisão da Copa do Brasil.

Peruanos querem surpreender

Mesmo com a melhor campanha de sua história conquistando o Torneio Clausura, o Ayacucho passa por uma grande reformulação, tanto no grupo de jogadores quanto na comissão téncica. Walter Fiori, então auxiliar, assumiu o comando da equipe.

Ficha técnica de Grêmio x Ayacucho-PER, 2ª fase pré-grupos, Libertadores 2021

Arena do Grêmio, Porto Alegre, nesta quarta (10) às 21h30.

Grêmio: Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Ayacucho: Ítalo Espinoza; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Minzum Quina e Jesús Mendieta; Guillermo Firpo, Leandro Sosa e Pablo Lavandeira; Robert Ardiles, Carlos Olascuaga e Othiel Arce. Técnico: Walter Fiori.

Arbitragem: Augusto Aragon, auxiliado por Byron Romero e Andres Tola (EQU)