Grêmio e Palmeiras têm poucos desfalques para o primeiro jogo da final na Copa do Brasil

Neste domingo (28), às 21h, Grêmio e Palmeiras fazem os primeiros 90 minutos da grande final da Copa do Brasil 2020. Na Arena do Grêmio o Tricolor recebe o Alviverde para dar o pontapé inicial, onde um busca o hexa e o outro o tetra.

O Tricolor soma cinco títulos, com o último sendo em 2016, contra o Atlético Mineiro. Os outros quatro foram em 1989, 1994, 1997 e 2001. O Grêmio busca o hexa, para igualar o Cruzeiro como maior campeão da competição.

Por sua vez, O Alviverde soma três títulos, com o último em 2015, quando bateu o rival Santos. Os outros dois foram em 1998 e 2012. O Palmeiras busca o tetra, para se distanciar de Flamengo e Corinthians, que somam três também, e ser o único tetra da competição.

AO VIVO: acompanhe todas as informações e assista a todos os lances do primeiro jogo da final entre Grêmio x Palmeiras aqui, na VAVEL Brasil.

Pelo hexa!

O Grêmio vem de uma derrota para a final da Copa do Brasil. Valendo pela última rodada do Brasileirão o tricolor foi batido pelo Bragantino com gol de Claudinho.

Para o Grêmio a importância de vencer a Copa do Brasil é maior que apenas uma taça. Ela também dá a vaga direita para a fase de grupos da Libertadores de 2021, já que o Imortal está na pré pelo Campeonato Brasileiro.

Para a final Renato Gaúcho terá apenas um desfalque: Pedro Geromel. O zagueiro está lesionado e não poderá ser utilizado contra o Palmeiras. Com isso Paulo Miranda deve jogar em seu lugar. Fechando o time, a dúvida é no gol, pois Vanderlei perdeu espaço para Paulo Victor.

O provável Grêmio é: Paulo Victor (Vanderlei), Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

Pelo tetra!

O Palmeiras também chega de derrota para a partida. Com gols de Eduardo Sasha e Jair, o Atlético Mineiro derrotou o Alviverde na última rodada do Brasileirão.

O Palmeiras busca vencer a Copa do Brasil para coroar uma temporada vitoriosa em campo, que já deu ao Verdão os títulos da Libertadores e do Paulistão. Para a partida Abel Ferreira não poderá usar Luan Silva e Emerson Santos, ambos lesionados, Patrick de Paula, com Covid-19, e Breno Lopes, que já atuou pelo Juventude na competição.

Além disso a única dúvida do time fica no meio de campo. Sem Patrick, Felipe Melo pode atuar ao lado de Danilo, mas ainda se espera que Abel use um esquema com três meio campistas, e não quatro. Zé Rafael também pode ganhar uma vaga.

Com isso o provável alviverde é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo (Zé Rafael, Mayke ou Veron), Danilo (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Mayke ou Veron); Rony e Luiz Adriano.

Arbitragem e transmissão

O juiz da partida será Marcelo de Lima Henrique, com os bandeirinhas Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Alessandro Álvaro Rocha de Matos. O VAR terá comando de Rodrigo Nunes de Sá.

A partida terá transmissão para todo Brasil na TV aberta com a Globo e na TV fechada com o Sportv, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil.