Renato pede desculpas aos gremistas após derrota na final da Copa do Brasil

Renato Portaluppi pediu desculpas ao torcedor gremista após a equipe não conseguir reverter o placar na Copa do Brasil e perder o título para o Palmeiras. Na coletiva depois do jogo, o comandante tricolor falou sobre as mudanças que promoveu no time e sobre o futuro do clube na temporada.

“Primeiro lugar, pedimos desculpas à torcida do Grêmio, que estava apostando muito nesse título. Infelizmente não conseguimos dar essa alegria. Tenho conversado muito com o presidente (Romildo). Nessa hora é ter a cabeça fria e tranquila, para a partir de amanhã tomar providências. A gente sabe o que precisa ser feito. Não estamos parados. Providências serão tomadas”, afirmou.

Para o jogo de hoje, Renato optou por escalar Thaciano no lugar de Jean Pyerre. O comandante explicou a escolha e avaliou o que viu em campo.

“Thaciano faz parte do elenco. Ele entrou pelo lado e o Alisson entrou pelo meio. O Jean caiu de produção nos últimos jogos. Tínhamos que tentar alguma coisa, mudei algumas peças. O Grêmio foi muito bem no primeiro tempo. Tivemos um gol feito que desperdiçamos com o Pepê. Numa decisão, tem que matar. Se não matar, o adversário mata.”

O comandante destacou que uma derrota em final não significa que o grupo é ruim. Para ele, não adianta achar que está tudo errado por conta do vice-campeonato.

“Uma final é uma final, quando duas equipes chegam qualquer uma delas pode ganhar. Não adianta achar que está tudo errado. Infelizmente no Brasil, se você perde ninguém presta. Quem ganha presta e daí depois mais ninguém presta? Um time vai ganhar, não significa que outro não seja bom. Não é assim, tem que ter muita calma nessas horas.”

O Tricolor já volta a campo na próxima quarta-feira pela Libertadores da América. Falando de futuro, Renato afirmou que pretende continuar contando com os jovens do elenco, mas ressaltou a necessidade de reforços. De acordo com ele, mudanças serão feitas, mas que para o próximo duelo não há tempo.