Acabou a novela! Flamengo desiste de Rafinha

Após uma longa novela, o Flamengo desistiu de contratar o lateral-direito Rafinha. Sem espaço no orçamento, o clube decidiu bater o martelo e não contratar a volta do jogador ao time. Na noite desta sexta-feira (19), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, estiveram na casa do lateral para comunicar a decisão.

Sem o acerto, Rafinha seguirá para Londrina para descansar com a família. Ele autorizou seus empresários, Ricardo Scheidt e Lincoln, a ouvirem propostas de outros clubes.

Um dos clubes interessados em contar com o futebol do jogador, é o Grêmio, que vem ganhando forças para contar com o futebol do lateral-direito.

Caso chegue mesmo à equipe comandada por Renato Gaúcho, o lateral-direito disputará posição com Victor Ferraz e com o garoto Vanderson. Vale lembrar, que o jogador de 35 anos, está sem atuar desde 27/01, quando o seu ex-clube Olympiacos venceu a partida por 3 a 0, contra equipe do Paok.