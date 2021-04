Em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca, Vasco e Macaé miram recuperação na temporada

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, Vasco e Macaé se enfrentam às 18 horas desta quarta-feira (24), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro/RJ, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021. É a grande chance das equipes conseguirem seus primeiros três pontos na competição. Ao perdedor, restará a lanterna do Cariocão.

Em meio à crise nacional com o ápice da pandemia do novo coronavírus, com o país batendo recorde no número de casos diários e mortes, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) não pretende parar o campeonato e, inclusive, remanejou as partidas da sexta rodada para outros municípios, já que a cidade do Rio de Janeiro não poderá receber jogos de futebol durante dez dias.

Por PPV, a Vasco TV transmitirá a partida. A VAVEL Brasil acompanhará todos os lances desse jogo em tempo real.

Vasco

Foram dois jogos com um time recheados de garotos do Sub-20 e duas derrotas para Portuguesa e Volta Redonda. Depois, duas partidas já com os jogadores do time principal, mas o Vasco seguiu sem vencer. Foram dois empates contra Nova Iguaçu e Botafogo.

Precisando se recuperar rapidamente, a equipe do técnico Marcelo Cabo só pensa na vitória contra o Macaé nesta quarta-feira (24). No entanto, visando uma melhor preparação física dos atletas, alguns jogadores serão poupados.

Cano, que ainda não jogou pelo Carioca, segue realizando recondicionamento físico. Ernando, com um edema na coxa, também é desfalque. Os garotos Alexsander e Riquelme realizam transição após se recuperarem de lesões. E para evitar um maior desgaste físico, Ricardo Graça, Bruno Gomes e Matheus Nunes (MT) serão preservados.

O Vasco que deve entrar em campo tem a seguinte formação: Lucão; Léo Matos, Miranda, Leandro Castán e Zeca; Andrey, Juninho, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Talles Magno.

Macaé

Com apenas um ponto conquistado, só a vitória tira o Macaé da lanterna do campeonato. A meta da equipe é conseguir o maior número de pontos para evitar disputar a seletiva do Cariocão no ano que vem. Até agora, derrotas para Bangu, Flamengo e Volta Redonda e empate contra o Boavista. A recuperação tem que ser imediata.

O time do técnico Charles de Almeida deve entrar em campo com: Milton Raphael; Pedro Costa, Álvaro, Dante e Patrick; Wagner Carioca, Marquinhos, Fábio Henrique e Wallacer; Rafael Castro e Edy.