De virada, Juventude vence Grêmio pelo Campeonato Gaúcho

O Juventude saiu atrás, mas conseguiu buscar a virada pra cima do Grêmio em Bento Gonçalves. Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, Ricardinho abriu o placar, e na segunda etapa Matheus Peixoto e Eltinho viraram pro time da casa nesta quinta-feira (25).

Com a bola rolando, a primeira etapa foi de poucas emoções. O Grêmio teve mais volume de jogo, mas encontrou dificuldade para vencer a marcação do Juventude. O gol gremista só saiu aos 46 minutos, quando Ferreira chutou e a bola desviou nas costas de Ricardinho para parar no fundo da rede.

No segundo tempo o Juventude voltou determinado a buscar o empate. A equipe da casa trabalhou e conseguiu chegar ao gol aos 17 minutos, com Matheus Peixoto, que aproveitou bola na área e cabeceou pro gol. A virada veio em gol de pênalti. Após Marcos Vinicios ser derrubado na área, a arbitragem apontou a penalidade, convertida por Eltinho.

Classificação e próximos compromissos

A vitória deixou o Verdão na sexta posição na tabela, com nove pontos. O Tricolor tem 10 pontos e é o terceiro colocado.

Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o São José, às 20h de domingo (28). No mesmo dia, o Grêmio recebe o Pelotas na Arena, às 22h.