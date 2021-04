Grêmio estreia no Gauchão com goleada sobre Brasil de Pelotas

Por conta da disputa das finais da Copa do Brasil, a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho 2021 se deu na segunda rodada. Jogando em casa, os gremistas bateram o Brasil de Pelotas por 4 a 1 nesta quarta-feira (3). Lucas Silva, Ferreira, Guilherme Azevedo e Isaque construíram a goleadas. André Krobel descontou para os visitantes.

O jogo começou com o Grêmio tendo muita posse de bola no campo adversário, não demorou muito para as oportunidades aparecerem. Aos 13 minutos, Thaciano foi puxado por Heverton dentro da área. Na cobrança de pênalti, Lucas Silva não deu chances a Matheus Nogueira e abriu o placar.

Cinco minutos depois, Ferreira recebeu lançamento de Pinares e da entrada da área cabeceou por cima do arqueiro xavante para fazer o segundo gol do Grêmio no jogo.

A primeira chegada do Brasil foi aos 22, mas Jarro chutou sem perigo. Em seguida, o ímpeto gremista ressurgiu e Guilherme Azevedo só teve o trabalho de botar na rede após chute de Pinares: 3 a 0. Ainda na primeira etapa, Ferreira obrigou Matheus a fazer defesa em dois lances.

No início da segunda etapa, o Brasil reagiu e aos 2 minutos após tabela com Matheuzinho, André Krobel descontou para o rubro-negro. No entanto, quem ficou com o controle do jogo após gol xavante foi o tricolor, que aos 8 chegou ao quarto tento. Vanderson cruzou para Isaque, que livre finalizou para a rede.

Com o resultado garantido, Renato Gaúcho promoveu substituições, o Grêmio diminuiu o ritmo e terminou o duelo com dez jogadores, Ferreira deixou o campo aos 31 minutos após falta. E o resultado ficou no 4 a 1 para os mandantes.

Classificação e próximos compromissos

Com um jogo a menos, o Grêmio é terceiro colocado com três pontos. No domingo (7), 18h em São Paulo, os gremistas decidem a Copa do Brasil diante do Palmeiras precisando da vitória, já que perderam a ida por 1 a 0 em Porto Alegre.

Já o Brasil de Pelotas é o lanterna do estadual, zerado em duas rodadas. Também no domingo (7), em horário a confirmar, o Xavante visita o Esportivo.