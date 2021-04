Fortaleza e Ypiranga decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Em jogo único, Fortaleza e Ypiranga se enfrentam nesta terça-feira (6), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil 2021. O vencedor da partida estará na terceira fase da competição e caso termine empatado a decisão será nos pênaltis.

Como chega o Fortaleza?

Após passar a fase de pressão sob o treinador Enderson Moreira, o Fortaleza vem embalado por bons resultados para a partida diante do Ypiranga. No último sábado (3), a equipe cearense venceu o Bahia por 2 a 1, no último sábado (3), pela Copa do Nordeste. Agora a equipe cearense quer um alívio nos cofres e garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Se o desgaste não resultar em um ou mais desfalques, o Leão do Pici deve atuar com uma formação próxima a que bateu o Esquadrão de Aço no sábado. A única alteração deve ser o zagueiro Wanderson no lugar de João Paulo.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, Quintero, Wanderson e Carlinhos; Matheus Jussa, Éderson e Matheus Vargas; Robson, Wellington Paulista (Coutinho) e David. Técnico: Enderson Moreira

Como chega o Ypiranga?

Terceiro colocado do Campeonato Gaúcho, atrás da dupla Gre-Nal, o Ypiranga eliminou o Penarol-AM na primeira fase da Copa do Brasil e quer tentar surpeender os donos da casa. Comandado por Júnior Rocha, o Canarinho tem figuras conhecidas do futebol cearense, como o lateral-esquerdo Zé Mário, que atuou no Ceará e o atacante Dico.

O Ypiranga possui um ótimo ataque e os números da equipe no Cauchão já falam por si: com 15 gols marcados em oito jogos, o Canarinho ostenta o segundo melhor ataque da competição – atrás apenas do Grêmio. Fica a frente de equipes como Internacional e Juventude, que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2021.

O principal problema da equipe é o sistema defensivo. Com nove gols sofridos em oito rodadas, o Ypiranga tem a pior defesa dentre as equipes do G-4 (Grêmio, Internacional e Caxias).

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Reinaldo, Kanu e Zé Mário; Mikael, Clayton e Mossoró; Jean Silva; Quirino e Caprini.

Fala, Enderson!

O técnico Enderson Moreira destacou a importância da partida para o Tricolor de Aço.

"Nós temos um jogo extremamente decisivo. Uma decisão. Primeiro, queria parabenizá-los pela classificação (antecipada da Copa do Nordeste). Primeiro objetivo foi alcançado. E agora a gente precisa mudar o chip, porque nós temos uma decisão e a gente não pode empatar. Jogo dificílimo", afirmou o técnico.

Fala, Mikael!

O volante de 27 anos comentou sobre as dificuldades e expectativas para o embate desta terça

"Sabemos que a equipe do Fortaleza é muito qualificada, têm bons jogadores. Vai ser um jogo difícil, principalmente por se tratar de confronto fora de casa. Mas estamos confiantes em fazer uma ótima partida e ir em busca da vitória no Castelão”, ressaltou Mikael.

O que está em jogo?

A equipe que avançar para a terceira fase, ganha de cota R$ 1,7 milhão e encontrará os 8 clubes que estão na Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Grêmio e Fluminense), o nono olocado da Série A do Campeonato Brasileiro 2020 (Athletico-PR) e campeões no Nordeste (Ceará), da Copa Verde (Brasiliense) e Série B (Chapecoense).

Arbitragem