Líder do Grupo B, Fortaleza recebe Bahia pela Copa do Nordeste

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (3), no Castelão, às 16h. O duelo é válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Leão de Pici é o líder do Grupo B, enquanto o Tricolor é o segundo colocado no Grupo A. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 37 jogos entre as equipes, com vantagem para o Bahia. Já que foram 15 vitórias, contra nove do Fortaleza. Além disso, foram 13 empates. O último duelo ocorreu em 20 de fevereiro deste ano, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço goleou por 4 a 0: Rodriguinho, três vezes, e Rossi, de pênalti, marcaram os gols.

Felipe Alves e Yago Pikachu devem voltar ao time

Com 11 pontos, o Leão de Pici é o líder do Grupo B. Em seis jogos, foram três vitórias, sobre CRB, Sampaio Corrêa e 4 de Julho. Além disso, a equipe ficou no empate com Treze e Ceará. Já a única derrota foi para o Santa Cruz.

Após ficarem de fora da relação para a última partida, o goleiro Felipe Alves e o lateral-direito Yago Pikachu devem retornar. Já Tinga segue se recuperando após estiramento grau 1 na região posterior da coxa. Tiago Oboró também está fora, tratando de uma pubalgia.

Provável escalação: Felipe Alves; Pikachu, Jackson, Wanderson, Bruno Melo; Éderson, Pablo, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista.

Matheus Galdezani e Thaciano foram relacionados

O Tricolor é o segundo colocado do Grupo A, com 10 pontos. O Bahia também venceu três partidas, contra Salgueiro, Sport e Altos, os dois últimos por goleada. Empatou com o Botafogo-PB. E perdeu para Vitória e CSA.

No último treino, o técnico Dado Cavalcanti realizou trabalho tático com ênfase na saída de bola e depois focou em lances de bola parada. As novidades são o volante Matheus Galdezani e o meia-atacante Thaciano. Recém-chegados, foram relacionados pela primeira vez.

Provável escalação: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Arbitragem

O árbitro Gilberto Rodrigues (PE) comanda a partida. Seus assistentes serão Clovis Amaral (PE) e John Andson Alves (PE).