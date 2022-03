Atlético-MG goleia Caldense e garante liderança do Mineiro

O Atlético-MG venceu a Caldense por 3 a 0 em confronto que aconteceu na tarde deste sábado (19), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2022. Com o favoritismo em mãos, o time alvinegro dominou o jogo e construiu o placar para cravar sua boa fase.

Aos 8 minutos de jogo, o Galo já havia chegado com perigo duas vezes, com um chute cruzado de Sasha, que buscava Vargas no segundo pau, e com um chute de fora da área de Savarino.

O primeiro gol, veio após o Galo rodar bem a bola pela área da Caldense. Guga encontrou Sasha livre, que ajeitou e bateu para abrir o placar no Mineirão, aos 21 minutos.

A única chegada com perigo da Caldense foi no final do primeiro tempo. Aos 44, Neto Costa fica de frente para o gol, mas acaba chutando em cima do goleiro Rafael. O alvinegro dominou o primeiro tempo, sendo melhor o jogo todo. Pressionou a Caldense até o gol de Sasha, depois foi cedendo espaços para a equipe visitante.

O Atlético teve 63% de posse de bola contra 37% da Caldense, e mesmo com domínio dos mandantes, o número de chutes foi igual, 6 para cada lado.

Ataques depois do intervalo

O segundo tempo começou bem, com bons ataques das duas equipes. Vargas ampliou o placar aos 13 minutos, com um golaço da entrada da área, sem chances para o goleiro Renan Rinaldi. 2 a 0 para o Galo.

E poucos minutos depois de entrar, o agora artilheiro do campeonato, com seis gols, o incrível Hulk, fechou o placar após assistência de Dylan Borrero. 3 a 0 aos 23 do segundo tempo. A equipe da Caldense buscava chegar à área do Atlético com cruzamentos, em tentativas de Matheus Muller e Yuri Ferraz.

No final do jogo, o time visitante chegava com mais perigo. As principais chances saíram de Neto Costa, que deu um certo trabalho para a zaga do Galo.

Desfecho da vitória atleticana

Final de jogo no Mineirão, 3 a 0 para o Atlético-MG. Com o resultado, o Galo se isola na liderança do Campeonato Mineiro, e a Caldense se mantém no quarto lugar da tabela.

As equipes se enfrentam novamente pela semifinal do campeonato. O time alvinegro conta com a vantagem de escolher o mando de campo, e joga por dois empates.