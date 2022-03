Flamengo defende vantagem contra o Vasco em busca da final carioca

Neste domingo (20), o Campeonato Carioca 2022 conhece seu primeiro finalista. Depois de vencer a ida por 1 a 0 e ainda ter a vantagem do empate no confronto, o Flamengo larga no Maracanã com um passo à frente do Vasco. O segundo Clássico dos Milhões seguido começa às 16h, e as duas bases do duelo passado devem ser mantidas, tanto por Zé Ricardo quanto por Paulo Sousa.

Lembrando que o Fla pode perde até por 1 a 0 que garante vaga na finalíssima. Ou seja, para o Vasco avançar precisa vencer os rubro-negros por dois gols de diferença, o que não acontece desde abril do ano passado, quando o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

Flamengo com alteração forçada por lesão

O português tem um problema para o segundo jogo que não teve no primeiro. Bruno Henrique teve lesão no ombro em queda na linha de fundo e será poupado do jogo deste domingo. Assim, o favorito para assumir a vaga do atacante é o garoto Lázaro, que é muito bem visto por Paulo Sousa. Zagueiro recém-contratado, Pablo vivia a expectativa de estrear neste duelo contra o Vasco, mas a lesão no joelho no meio de semana frustrou os planos da comissão técnica e do jogador. No entanto, Gustavo Henrique está recuperado para começar no banco.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Lázaro e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Desfalques: Pablo, Rodrigo Caio e Bruno Henrique (lesionados).

Vasco quase com a mesma base

No lado vascaíno do confronto, o técnico Zé Ricardo tem os mesmos jogadores à disposição. Dessa vez, Weverton deve ser puxado para a lateral direita, dando espaço para Figueiredo no meio-ataque. Gabriel Pec esteve bem no último clássico e tem tudo para ser fundamental para o Vasco brigar por vaga na final. No mais, Nenê e Raniel estão confirmados.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Nenê; Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Desfalques: Ulisses, Sarrafiore, Getúlio (lesionados) e Matheus Barbosa (dores na panturrilha - dúvida).

Arbitragem de Flamengo x Vasco

Árbitro: Rafael Martins de Sá;

Assistente 1: Daniel do Espírito Santo Parro;

Assistente 1: Carlos Alves de Lima Filho;

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.