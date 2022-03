Outra vitória: Flamengo despacha Vasco e segue em busca do tetra carioca

Não teve jeito, deu Flamengo. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro de Paulo Sousa bateu novamente o Vasco, e novamente por 1 a 0 neste domingo (20). Com o placar agregado de 2 a 0, a equipe da Gávea garante vaga na final do Campeonato Carioca e agora aguarda o classificado do confronto entre Fluminense x Botafogo.

O gol de Willian Arão aos 54', deu ao Flamengo a quarta vitória seguida do Rubro-Negro na temporada. Dentro dessa sequência, três triunfos sobre seu maior rival, o Vasco da Gama. Também é o terceiro jogo seguido que a defesa montada por Paulo Sousa não toma gol, mostrando uma solidez defensiva.

Equilíbrio tomou conta do primeiro tempo

No primeiro tempo, o Clássico dos Milhões começou acelerado, com Hugo Souza e Thiago Rodrigues defendendo suas traves. Mas depois do gás inicial ser usado, o jogo ficou mais truncado e sem muitas chances. Filipe Luís passando para Arrascaeta, oito vezes, foi a troca de passes mais intensa do Flamengo antes do intervalo. Ou seja, Filipe praticamente era um lateral, livre para construir. Também deu seis passes para Gabigol e cinco para Lázaro. Do outro lado da defesa, recuado, Fabrício Bruno passou mais para Rodinei, sete vezes, e David Luiz, quatro.

O que faltava era o gol rubro-negro. Na verdade, Nenê foi quem mais chegou perto de balançar as redes, com duas boas finalizações: uma parou na boa defesa de Hugo e outra passou raspando o travessão.

📊 | Números do primeiro tempo de Flamengo 0, Vasco também 0, mostram o clássico equilibrado até o momento. E isso é bom pro Fla, que tem vantagem. Vasco precisa agredir mais se quiser passar. #FLAxVAS (3/3) pic.twitter.com/a1bnEzzs0f — Leonardo José (@LeoJoseReporter) March 20, 2022

Depois do intervalo, Willian Arão, com assistência de Pedro, tratou de balançar as redes logo aos 54', numa ofensiva pelo alto. Então, a partir daí, o Vasco de Zé Ricardo já não sabia mais por onde agredir o Flamengo. O treinador cruzmaltino ainda fez alterações para empurrar seu time para frente, mas isso só fez abrir espaços para contra-ataques rubro-negros. Marinho duas vezes, João Gomes, Gabigol e Vitinho perderam boas chances de ampliar o marcador.

No fim das contas, o Flamengo carimbou a vaga com mais uma boa vitória, segura, sobre seu maior rival. O time de Paulo Sousa chega firme na decisão em busca do tetracampeonato carioca. Agora, restam Fluminense e Botafogo se enfrentarem na próxima segunda (21), às 20h, no Nilton Santos, e no próximo domingo (27), às 16h no Maracanã.